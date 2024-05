Bad Segeberg. Wo im Sommer Winnetou reitet, brachten Stars wie Schürze, Giovanni Zarrella, Marie Reim und Melissa Naschenweng die Massen in Stimmung.

Der Kalkberg in Bad Segeberg, im Sommer Austragungsort der Karl-May-Spiele, wurde am Samstagabend zur Pilgerstätte für bunt gekleidete Schlagerfans bei der alljährlichen sh:z Schlagernacht. Zwölf Stars der Szene gaben sich die Ehre und feierten mit über 9.000 Besuchern eine Open-Air-Party. Mit dabei waren Acts wie Giovanni Zarrella, der 90er-Jahre-Star Oli P., Ex Caught in the Act-Mitglied Eloy de Jong, Nik P., Marie Reim, die aufstrebende Österreicherin Melissa Naschenweng, die aus NDW-Zeiten bekannten Geier Sturzflug und Mallorca-Star Schürze.

Das Warm-up zum Einlass machte die Newcomerin Mia Weber, die das Publikum schon einmal auf das Hauptprogramm einstimmte, während sich der Kessel am Kalkberg füllte und immer bunter wurde. Nachfolgend begrüßte Moderator des Abends Pascal Krieger die Fans. Die bei Vollblut-Schlagerfans bestens bekannte Daniela Alfinito bestieg die Bühne und gab ihre Hits „Ich geb alles“ und „Einfach echt“ zum Besten. Danach begrüßte der der ehemalige Caught in the Act-Sänger Eloy de Jong das Publikum, mittlerweile fester Bestandteil der Popschlager-Szene.

Bad Segeberg: Mehr als 9000 Besucher feiern die Schlagernacht am Kalkberg

Marie Reim ist die Tochter der Popschlager-Stars Michelle und Matthias Reim. Am Kalkberg sang sie eigene Songs wie „Ich bin so verliebt“ und präsentierte dann auch den Klassiker „Verdammt, ich lieb‘ dich“ ihres Vaters. © Michael Ruff | Michael Ruff

Weiter ging es mit Michelles und Matthias Reims Tochter Marie Reim, die längst aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern herausgewachsen ist. Sie präsentierte Songs wie „Naiv“, „Ich bin so verliebt“ sowie „Warum bist du so dumm“ und dem Publikum gefiel sichtlich, was die junge Nachwuchskünstlerin auf der Bühne performte. Highlight des Auftritts war dann schlussendlich doch der Song „Verdammt, ich lieb´dich“ ihres Vaters, den die Massen inbrünstig mitsangen.

Weiter im Programm ging es mit dem 90er-Popstar Oli P. Wie immer mit einem Lächeln, präsentierte er voller Elan seine größten Hits wie „Flugzeuge im Bauch“ und „So bist Du“ aber auch andere Coversongs, wie beispielsweise Robbie Williams Hit „Angels“ oder Malle-Kracher wie Lorenz Büffels „Johnny Däpp“. Das Publikum zeigte sich textsicher und auch wenn es nicht wirklich Schlagermusik ist, wurde Oli P. mit stehenden Ovationen verabschiedet.

Die Österreicherin Melissa Naschenweng sang zum ersten Mal am Kalkberg

Zum ersten Mal in Bad Segeberg: die aufstrebende Schlagersängerin Melissa Naschenweng aus Österrreich. © M. Ruff | Michael Ruff

Für Hochstimmung bei der Schlagernacht am Kalkberg sorgte im Anschluss Italo-Pop Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, der einmal mehr zeigte, wie man mit einer guten Stimme, viel Gefühl und einer Menge Charme die Massen in seinen Bann ziehen kann.

Die Nächste in der Reihe war die Österreicherin Melissa Naschenweng, die zum ersten Mal in Bad Segeberg gastierte und ihre Fans zum Mitmachen, Feiern und Kreischen brachte. Ihre Hits, wie „I steh auf Berbauernbuam“ und „Kompliment“ durften hier natürlich nicht fehlen.

Das „Stimmungs-Trio“ verwandelte das Publikum in eine feierwütige Partygesellschaft

Wo Party ist, darf er nicht fehlen: Schürze mit seinem Hit „Layla“. © Michael Ruff | Michael Ruff

Bei den nächsten Künstlern verwandelte sich der Kalkberg kurzzeitig in eine riesige feierwütige Partygesellschaft, als das Stimmungs-Trio, bestehend aus Ballermann Star Almklausi, den NDW-Legenden von Geier Sturzflug und Mallorca-Star Schürze, die Bühne erklomm. Es wurde laut auf der Freilichtbühne und Segeberg zeigte sich textsicher bei Partykrachern wie „Mama Laudaaa“,„Bruttosozialprodukt“ und „Layla“.

Etwas ruhiger wurde es dann wieder bei Nik P., der seit mehreren Jahren eine feste Größe in der Schlagerszene ist. Bei seinen Songs wie „Mit den Füßen im Meer“ und „Mein Himmel bist du“, zeigte sich das Publikum verträumt und glücklich. (HA)