Lauenburg. Auch Anlieger können nicht passieren. Die absenkbaren Sperren in Lauenburgs Altstadt sorgen immer wieder für hohe Reparaturkosten.

Für die einen ist es eine gute Nachricht, andere dürften weniger begeistert sein: Am Mittwoch, 22. Mai, wird in der Altstadt ein neuer Poller in Höhe des Museums eingesetzt. Dass der alte Poller seit Wochen ausgebaut ist, hat allerdings nichts mit der Pannenserie zu tun, die mit dem Einbau im Jahre 2013 begann. Diesmal hatte eine Autofahrerin den Poller vor dem Museum gerammt – und ihm damit einen Totalschaden verpasst.

Der Ausbau hatte die Gerüchteküche brodeln lassen. Die Stadt wolle die Poller ersatzlos entfernen, munkelte man hinter vorgehaltener Hand. Nicht ohne Grund übrigens: Selten sind beide Poller gleichzeitig über einen längeren Zeitraum in Betrieb. Die Technik ist so empfindlich, dass die Reparaturkosten mittlerweile den Preis für die Anschaffung der Anlage bei Weitem übersteigen. Die Stadt gibt Jahr für Jahr 5000 bis 10.000 Euro für die Reparatur der Poller aus. „Die Summe ist hoch genug, um über Alternativen nachzudenken“, sagte Bauamtsleiter Christian Asboe im März gegenüber unserer Zeitung.

Verkehr Lauenburg: Alternativen zu Pollern in der Altstadt nicht in Sicht

Nicht nur in Lauenburg sorgen absenkbare Poller immer wieder für Frust und hohe Reparaturkosten. Anscheinend ist die Technik noch immer nicht ausgereift. Doch gangbare Alternativen gibt es kaum. Ein ersatzloser Ausbau komme nicht infrage, heißt es vonseiten der Stadt.

Und so erhalten die Pannenpoller in der Altstadt eine Gnadenfrist. Schon allein deshalb, weil die Versicherung der Autofahrerin, die den Schaden verursacht hat, zumindest die Kosten für den Ersatz des Pollers am Museum bezahlt.

Allerdings geht die Reparatur des einen und der Einbau des anderen Pollers wie immer nicht ohne Verkehrseinschränkungen ab. So wird am Mittwoch, 22. Mai, von 7 bis 17 Uhr, die Elbstraße zwischen Elbschifffahrtsmuseum und Rufer-Platz voll gesperrt. Eine Einfahrt für Anlieger ist in dieser Zeit nicht möglich, da nach dem Einbau des Pollers am Museum die Straße an dieser Stelle neu gepflastert werden muss.

Für die Buslinie 338 (Altstadtbus) gilt: die Haltestellen Fährtreppe, Elbschifffahrtsmuseum, Neustadt und Grünstraße können in der Zeit der Vollsperrung nicht angefahren werden. Die Haltestelle Lösch- und Ladeplatz wird weiterhin bedient.