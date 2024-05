Escheburg. Ein Zeuge hatte 38-jährigen Hamburger bei der Tat beobachtet. Seither sind dreieinhalb Wochen vergangen. Wem gehört das Rad?

Polizeiarbeit einmal in die andere Richtung: Der Täter steht fest, aber der Geschädigte ist nicht zu finden. Nun sucht die Polizei per öffentlichem Aufruf nach dem Besitzer eines schwarzen Mountainbikes, das an der Bushaltestelle Bistal in Escheburg abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabend, 20. April.

Dieb angetroffen: Aber wer ist der Geschädigte?

Ein Zeuge hatte gegen 13 Uhr einen Mann beobachtet, der sich an der Alten Landstraße an dem Fahrrad zu schaffen machte. Die alarmierte Polizei Geesthacht traf vor Ort einen 38-jährigen Hamburger an, der bereits Teile abgebaut hatte und stellte diese sicher.

Was jetzt noch fehlt, ist der Besitzer des Fahrrades, der auch nach rund 3,5 Wochen noch nicht ermittelt werden konnte. Nun fragt die Polizei Geesthacht, wer am 20. April sein schwarzes Mountainbike in Escheburg an der Bushaltestelle Bistal abgestellt hat. Der Besitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04152/80030 zu melden.