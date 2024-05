Schwarzenbek. Detail- und Makrofotografie ist Thema im Amtsrichterhaus. Zu sehen sind kunstvolle Motive von Insekten bis hin zu Uhrwerken.

Detailversessenheit, das Auge auch für die kleinen Dinge, dürfte zu den Kernkompetenzen gehören, die Fotografen mitbringen müssen. Die Liebe zum Detail zeichnet auch viele der Fotografien aus, die die Fotofreunde Schwarzenbek regelmäßig der Öffentlichkeit präsentieren. Nun ist es wieder so weit: Am Sonnabend, 4. Mai, startet um 15 Uhr im Schwarzenbeker Amtsrichterhauseine Ausstellung der Hobbyfotografen zum Thema Liebe zum Detail.

Die Fotofreunde präsentieren dabei zahlreiche Fotografien aus dem vergangenen Jahr. „Häufig sehen wir das große Ganze“, sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Stauch. „Die kleinen Dinge übersehen wir aber.“ Den kleinen Dingen haben sich die Fotografinnen und Fotografen in ihren Aufnahmen gewidmet. Dazu gehören Nahaufnahmen von Insekten, aber auch Details eines Uhrwerks und aneinandergereihte Buntstifte.

Fotofreunde Schwarzenbek stellen im Amtsrichterhaus aus

Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Teamwettbewerbs, den die Fotofreunde veranstaltet haben. Bei dem Wettkampf ziehen die Gruppen gemeinsam los und geben sich gegenseitig Hilfestellungen. Der Teamgedanke steht dabei im Vordergrund und soll ein gemeinsames Lernen voneinander fördern.

Wie Stefan Stauch sagt, sind die Ausstellungen der vergangenen Jahre gut beim Publikum angekommen. Das Besondere sei, dass die Vereinsmitglieder die Gäste selbst durch das Amtsrichterhaus führen. „Wir können natürlich etwas zur Entstehung der einzelnen Werke erzählen“, so Stauch. „Mit der Liebe zum Detail“ ist keine Verkaufsausstellung. „Wir freuen uns einfach, unsere Bilder zeigen zu können“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Wer noch tiefer in die Werke eintauchen möchte, kann auch einen Blick in einen Fotokatalog werfen, der bei der Ausstellung gezeigt wird. Die Ausstellung wird am 4. Mai mit einer Vernissage eröffnet. Weitere Öffnungstage sind die Wochenenden 11. und 12. Mai, 25. und 26. Mai sowie 1. und 2. Juni. Geöffnet ist jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.