Zahl der Apotheken schrumpft im Rekordtempo

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Apotheken in Deutschland um 393 zurückgegangen.

Berlin. Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immer

weiter. Ende vergangenen Jahres zählte die Bundesvereinigung

Deutscher Apothekerverbände (Abda) 18.068 Betriebsstätten. Der

Rückgang um 393 sei der größte jährliche Verlust in der Geschichte

der Bundesrepublik, teilte der Verband am Mittwoch (1. Februar) mit.

Dabei sei nicht nur die Zahl der selbstständigen Apothekerinnen und

Apotheker gefallen, sondern erstmals auch die Zahl der von ihnen

betriebenen Filialen. Die Apothekendichte in Deutschland liege bei 22

Apotheken pro 100.000 Einwohnern und damit weit unter dem

europäischen Durchschnitt von 32.

„Immer mehr Apotheken machen dicht. Das ist ein schmerzlicher Verlust

für viele Patientinnen und Patienten, für die der Weg zur nächsten

Apotheke nun länger wird“, sagte Abda-Präsidentin Gabriele Regina

Overwiening. Viele Inhaber gäben auf, weil sie nicht genug

qualifiziertes Personal oder keine Nachfolge fänden.

Um die Arzneimittelversorgung flächendeckend zu sichern, brauche es

ein Gegensteuern, forderte Overwiening. „Die Politik muss unbedingt

verlässliche Rahmenbedingungen für den Apothekenbetrieb schaffen und

den Abbau bürokratischer Lasten vorantreiben.“

