RKI: Grippewelle nach frühem Beginn bereits beendet

Die Saison dauert noch an: Auch wenn die Grippewelle vorüber ist, sind Ansteckungen weiterhin möglich.

Bereits im Herbst stiegen die Grippefallzahlen rapide an. Doch so früh wie die Grippewelle begann, so früh endet sie offenbar auch. Laut RKI hat sich die Infektionslage deutlich entspannt.