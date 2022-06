Simple Maßnahmen helfen besser zu schlafen

Der Schlafforscher Hans-Günter Weeß beklagt eine zunehmende "Nonstop-Gesellschaft" in Deutschland, in der jeder rund um die Uhr erreichbar sei. Ein ständiger Standby-Modus.

Ein erheblicher Teil der Menschen in Deutschland leidet an Schlafstörungen. Nicht ohne Grund, sagt Schlafforscher Hans-Günter Weeß. Wir leben in ständiger Bereitschaft und kommen nicht zur Ruhe.