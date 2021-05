Hausärztemangel droht sich vielerorts zu verschärfen

Laut einer Studie könnte die Zahl der Hausärzte in einigen Landkreisen bis 2035 um rund 50 Prozent zurückgehen.

Eigentlich sollte jeder einen Hausarzt in seiner Nähe haben. Doch in einigen Regionen Deutschlands müssen Patienten weitere Wege in Kauf nehmen. Laut einer Studie nimmt die Versorgungsdichte mancherorts rapide ab.