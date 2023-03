Extra-Nährstoff-Boost: Weißbrot mit Sesam und Chiasamen

Hamburg. Weißbrot mit Chiasamen ist eine gesunde und köstliche Variante des klassischen Weißbrots. Die Zugabe von Sesam- und Chiasamen verleiht dem Brot nicht nur einen interessanten Crunch, sondern auch einen zusätzlichen Nährstoff-Boost.

Sesamsamen sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe, Protein, Vitamin B6, Eisen, Magnesium und Kalzium. Diese Nährstoffe sind wichtig für die Verdauung, das Immunsystem und die Knochengesundheit. Chiasamen sind ebenfalls reich an Ballaststoffen und Protein sowie Omega-3-Fettsäuren, Calcium, Phosphor und Mangan. Diese Nährstoffe sind wichtig für das Herz-Kreislauf-System, die Knochengesundheit und die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Beide Samen können aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte einfach in die Ernährung integriert werden.

Weißbrot mit Sesam und Chiasamen

Für ca. 20 Scheiben

Für den Vorteig

30 g Sauerteigansatz (siehe Extra-Rezept)

60 g Weizenmehl (Type 550)

Für den Hauptteig

325 g Weizenmehl (Type 550)

300 g + etwas Weizenmehl (Type 405)

150 ml Milch

50 g Sesam

20 g Chiasamen

13 g Salz

50 g Honig

evtl. 1 TL geröstetes Sesamöl

etwas Öl

1 Für den Vorteig (den sogenannten Levain, lautschriftlich „ləvɛ͂“) Sauerteigansatz, Mehl und 60 ml Wasser verrühren und abgedeckt ca. 4 Stunden gehen lassen.

2 Für den Hauptteig die beiden Mehlsorten in der Schüssel der Küchenmaschine mit 200 ml Wasser und der Milch mischen und kurz mit dem Knethaken vermengen, bis kein trockenes Mehl mehr sichtbar ist. Ca. 30 Minuten ruhen lassen.

3 Inzwischen Sesam und Chiasamen in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Ca. 75 ml Wasser angießen und kurz aufkochen. Abkühlen lassen.

4 50 ml Wasser, Vorteig, Salz und Honig sowie Öl in die Schüssel zum Teig geben. Bei niedriger Geschwindigkeit ca. 4 Minuten mit dem Knethaken der Küchenmaschine kneten. Eingeweichte Samen untermischen.

5 Teig ca. 3 Stunden abgedeckt bei 25 °C gehen lassen. Während dieser ersten Gärung muss der Teig in der Schüssel 3-mal innerhalb der ersten 90 Minuten „gedehnt und gefaltet“ werden. Dazu nach ca. 30 Minuten mit feuchten Händen den Teig an einer Stelle hoch und kräftig aus der Schüssel ziehen, dann diesen gezogenen Teil über den Teig in der Schüssel schlagen. Schüssel um 180 ° drehen und erneut dehnen und falten. Schüssel nun um 90 ° drehen und erneut dehnen und falten. Die Schüssel ein letztes Mal um 180 ° drehen und wiederholen. Diesen Vorgang 2-mal nach je ca. 30 Minuten wiederholen. Teig für die restliche Zeit abgedeckt stehen lassen. Er sollte nach der Gärzeit erkennbar gewölbt sein, und es sollten sich vereinzelt Blasen gebildet haben.

6 Eine Kastenform (30 cm Länge) fetten. Den gegangenen Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und sanft zu einer Kugel formen, ca. 20 Minuten ruhen lassen. Anschließend den Teig in 8 gleich große Stücke teilen, diese rund formen und dicht an dicht in die vorbereitete Form legen.

7 Abgedeckt weitere ca. 2 Stunden gehen lassen, der Teig sollte sichtbar in der Form aufgegangen sein.

8 Den Backofen auf 215 °C (Ober-/ Unterhitze) vorheizen. Gegangenen Teig auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten backen, dann die Temperatur auf 190 °C reduzieren und weitere ca. 15 Minuten backen.

9 Brot aus dem Ofen nehmen, ca. 10 Minuten abkühlen lassen und aus der Form lösen, vollständig auf einem Gitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten + Wartezeit

Pro Scheibe ca. 150 kcal, 4 g E, 2 g F, 27 g KH

