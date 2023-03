One Pot Primavera - alles in einem Topf

Die One Pot Pasta Primavera bekommt einen großzügigen Schuss Wermut.

Hamburg. Pasta ist ein Grundnahrungsmittel, das weltweit geliebt wird. Es gibt unzählige Arten, von den bekannten Spaghetti und Penne bis hin zu weniger bekannten Sorten wie Pappardelle und Farfalle. Die Vielseitigkeit von Pasta ermöglicht es, sie in unendlich vielen Gerichten zu verwenden - von einfachen Nudelgerichten mit Tomatensauce bis hin zu aufwendigen, cremigen Carbonara-Gerichten oder exotischen asiatischen Nudelgerichten.

Pasta ist auch ein wichtiger Bestandteil der italienischen Küche und wird oft mit frischen Kräutern, Olivenöl und Parmesan kombiniert. Obwohl Pasta oft als schnelles und einfaches Essen angesehen wird, gibt es viele Techniken und Geheimnisse, um dem Gericht ein köstliches Upgrade zu verpassen.

Egal, ob du ein Nudel-Fanatiker bist oder einfach nur ein gelegentlicher Genießer, Pasta ist ein zeitloses Gericht, das niemals aus der Mode kommt.

One Pot Pasta Primavera

Für 4 Portionen

Zutaten:

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

2 EL Butter

50 g Pankobrösel (japanisches Paniermehl; Asialaden)

Salz & Pfeffer

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

1 Zwiebel

300 g grüner Spargel

100 g junger Blattspinat

100 ml Vermouth

300 g Muschelnudeln (z.B. Conchiglie Rigate)

200 g TK-Erbsen

80 g geriebener Parmesankäse

2-3 EL Zitronensaft

Basilikum zum Garnieren

1 Knoblauch schälen und fein hacken. Je 1 EL Öl und 1 EL Butter in einer Pfanne erhitzen. Panko darin goldbraun rösten. Knoblauch zufügen und kurz mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würze, Zitronenschale untermischen und beiseite stellen.

2 Zwiebel schälen und fein würfeln. Spargel waschen, das untere Drittel abscheiden. Spargel schräg in feine Scheiben schneiden. Spinat waschen, verlesen und abtropfen lassen. 1 EL Öl in einem Topf oder großen Pfanne erhitzen, Zwiebel darin andünsten. Mit Vermouth ablöschen, 600 ml Wasser zugießen, mit Salz und Pfeffer würzen und aufkochen. Nudeln zufügen und alles ca. 15 Minuten köcheln lassen. Dabei ggf. die Packungsanweisung der Nudeln beachten und mehrmals umrühren, damit am Boden nichts anklebt. Ca. 5 Minuten vor Ende der Garzeit Spargel und Erbsen zufügen und mitgaren.

3 1 EL Butter und Parmesan zugeben und cremig vermengen. Spinat untermischen und zusammen fallen lassen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Basilikum bestreuen und mit den Zitronenbröseln bestreuen.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 19 g F, 73 g KH, 23 g E, 580 kcal

Pasta e basta: Mehr raffinierte Nudelrezepte

