Steuern sparen: Tipps für die Steuererklärung

Wer möglichst viel aus seiner Steuererklärung rausholen will, sollte nun aktiv werden. Es kann sich lohnen, noch 2018 Geld auszugeben.

Berlin. An die Steuererklärung denken die meisten wohl nur ungern. Lästiger Papierkram, trockene Zahlen – man kann sich schönere Freizeitbeschäftigungen vorstellen. Dabei ist die Steuererklärung für viele Arbeitnehmer eine Geld-zurück-Garantie.

Das gilt umso mehr für jene Steuerzahler, die ihre Finanzen vorausschauend planen. Denn wer am meisten aus der Steuererklärung 2018 herausholen will, sollte am besten noch vor Ende des Jahres aktiv werden.

Denn vielleicht bräuchte es nur noch wenige Euro, um die sogenannten Pauschbeträge bei Werbungskosten und Sonderausgaben zu knacken. Und womöglich gilt das Gleiche für den zumutbaren Eigenanteil bei den Krankheitskosten.

Wir zeigen, welche Rechnungen Sie besser noch in diesem Jahr begleichen sollten, welche Anträge noch auszufüllen sind – und wann sie andersherum besser noch mit den Ausgaben warten sollten.

• Werbungskosten:

Das Finanzamt gestattet Arbeitnehmern einen Pauschbetrag von 1000 Euro im Jahr – auch wenn die tatsächlichen Ausgaben für Werbungskosten geringer sind. Da dieser aber schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird, kann nur derjenige zusätzlich Steuern sparen, dessen Ausgaben höher sind als jene 1000 Euro.

Liegen sie knapp darunter, kann man tricksen: Will man etwa 2019 eine Fortbildung machen, zahlt man sie einfach schon 2018. Auch der Kauf eines Fachbuchs oder eines neuen Satzes Berufskleidung könnte helfen, den Pauschbetrag zu überschreiten.

Bisher konnte man Arbeitsmittel nur bis zu einem Kaufpreis von 410 Euro netto sofort absetzen, jetzt liegt die Grenze bei 800 Euro netto.

Foto: Daniel Naupold / dpa

Übrigens: Seit 2018 lassen sich teure Arbeitsmittel wie Laptop oder Smartphone bis zu einem Kaufpreis von 952 Euro brutto sofort von der Steuer absetzen. Früher musste man die Kosten auf mehrere Steuererklärungen verteilen. Die 1000-Euro-Grenze ist nun also schneller zu erreichen.

• Handwerkerarbeiten:

Holt man sich Experten ins Haus, um zu tapezieren, die Terrasse zu erneuern oder den Dachboden auszubauen, erhält man dafür Steuerermäßigungen. Bis zu 1200 Euro werden direkt von der Steuerschuld abgezogen.

Wann der Handwerker kommt, ist allerdings egal. Wichtig für die Steuererklärung ist, wann die Rechnung beglichen wurde. Ist der Termin also erst für 2019 angesetzt, könnte man auch hier die Leistung im Voraus zahlen – oder einen anteiligen Abschlag, wenn die Arbeiten 2018 begonnen, aber nicht abgeschlossen wurden.

• Krankheitskosten:

Krankheitskosten gehören zu den außergewöhnlichen Belastungen. Einen bestimmten Teil von ihnen hält der Gesetzgeber für zumutbar. Wie hoch dieser Eigenanteil ist, hängt von Einkommen und Familienstand ab und davon, ob und wie viele Kinder man hat. Ein Rechner dafür findet sich zum Beispiel beim Bayerischen Landesamt für Steuern.

Alles darüber hinaus mindert die Steuerlast. Wer mit seinen Ausgaben schon an der Grenze kratzt, kann zum Beispiel überlegen, ob er Hilfsmittel wie Brille oder Zahnspange fürs Kind besser noch 2018 zahlt, wenn diese ohnehin verordnet wurden.

• Heiraten:

Der Klassiker unter den Steuertricks, aber immer noch wirkungsvoll. Vor allem wenn sich die Einkommen stark unterscheiden. Denn selbst wer nur am letzten Tag des Jahres verheiratet war, profitiert auch für die übrigen 364 Tage vom Splittingtarif.

Weniger bekannt ist hingegen ein Tipp, den Stiftung Warentest verrät: Den Splittingtarif bekomme auch, wer bisher offiziell getrennt gelebt habe, vor Silvester aber wieder ebenso offiziell zusammenziehe. Ernsthafte Versöhnungsabsicht vorausgesetzt.

• Spenden:

Wer an gemeinnützige Organisationen spendet, hat sogenannte Sonderausgaben. Sie werden bis zu 20 Prozent dese Gesamtbetrags der Einkünfte des Spenders steuerlich berücksichtigt. Ist einem der eigene Vorteil bei dieser Art der Ausgabe nicht ohnehin egal, kann man auch hier kühl kalkulieren: Hat man die 20-Prozent-Grenze schon erreicht, ist es für den Steuerzahler günstiger, mit einer weiteren Spende bis 2019 zu warten.

• Dieses oder nächstes Jahr?

Generell gilt: Wer viel verdient, kann auch viel sparen. Fällt das Einkommen im kommenden Jahr höher aus, ist es daher oft schlauer, mit den Ausgaben bis dahin zu warten. Erwartet man hingegen ein sinkendes Einkommen, sollte man das Geld besser noch 2018 ausgeben.

Wer es genau wissen will: Der Grenzsteuersatzrechner der Stiftung Warentest zeigt, wie viele Steuern man durch zusätzliche Ausgaben sparen kann.

• Fristen einhalten:

Am 31. Dezember laufen diverse Fristen ab. Bevor Steuerzahler also die Silvesterfeierlichkeiten planen, sollten sie lieber erst mal ihre Aktenordner checken. Ist die Arbeitnehmersparzulage beantragt? Die Wohnungsbauprämie für 2016? Die Riester-Zulage fürs gleiche Jahr?

Wer die Kriterien für diese Prämien und Zulagen erfüllt, sollte nichts verschenken. Auch das Kindergeld kann seit 2018 rückwirkend nur noch für die vergangenen sechs Monate beantragt werden. Was sich bei der Steuererklärung 2018 alles ändert.

Und wer seine Steuererklärungen freiwillig machen darf, das aber bisher versäumt hat, sollte bis Ende 2018 schnell noch die Steuererklärung 2014 nachreichen. Danach kann man nur noch die Jahre ab 2015 nachholen. Und ein zinsloses Darlehen muss man dem Finanzamt ja nicht unbedingt geben.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.