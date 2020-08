Grüne wollen Parteinamen doch nicht ändern - das ist der Grund

Als erste Partei in Deutschland halten die Grünen einen Parteitag online ab. Bei ihrem Länderrat am Samstag wollen sie sich thematisch neu aufstellen. Wegen der Corona-Krise ist der Höhenflug der Partei erst einmal vorbei. Mit ihrem Kernthema, dem Klimawandel, können die Grünen derzeit nicht punkten.

Grüne suchen in der Corona-Krise neues Profil

Berlin. Die Grünen haben Pläne für eine Änderung ihres Parteinamens Bündnis 90/Die Grünen verworfen. „Es gab spannende Anregungen, den Namen zu ändern. Aber das haben wir nicht weiter verfolgt“, sagte Parteichefin Annalena Baerbock unserer Redaktion vor einer Klausur der engeren Führung. Anfang des Jahres hatte es bei einer Feier zum 40-jährigen Gründungsjubiläum der Partei Anregungen für einen neuen Namen gegeben.

So schlug unter anderem die frühere Bürgerrechtlerin Marianne Birthler vor, „Bündnis 90“ im Parteinamen künftig wegzulassen und die Partei nur noch als „Bündnisgrüne“ zu bezeichnen. Birthler hatte das damalige Bündnis 90 – den Zusammenschluss mehrerer Bürgerrechtsbewegungen der ehemaligen DDR – zu Wendezeiten geprägt.

Die Parteichefs Robert Habeck und Baerbock unterstützten die Idee zunächst. Die in Brandenburg lebende Baerbock erklärte im Januar, dass viele junge Leute heute mit Bündnis 90 nicht sofort etwas anfangen könnten. Nun will sie offenbar doch am Status Quo festhalten.

Grüne: In der Corona-Pandemie wichtigere Fragen zu klären

Die Begründung: „In der Corona-Pandemie wäre es aus unserer Sicht nicht das Richtige, sich mit einem neuen Parteinamen zu beschäftigen. Es gibt viele andere, wichtigere Fragen zu klären“, so Baerbock. Der Anspruch der Grünen, „als Bündnispartei zu agieren und ein möglichst breites gesellschaftliches Spektrum, Ost-West, Stadt-Land abzubilden“, sei im Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm in allen Kapiteln zu finden.

Der Bundesvorstand der Grünen kommt an diesem Montag und Dienstag in Berlin zusammen, um Vorschläge für Reformen in Gesellschaft und Wirtschaft nach der Corona-Pandemie zu machen.

