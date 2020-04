Berlin. Der Osterausflug fällt aus. Die Ministerpräsidenten der 16 Länder einigten sich am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf, die vielfach auf zwei Wochen befristeten Kontaktauflagen über die Feiertage hinaus mindestens bis zum 19. April zu verlängern. Sie hoffen, dass die Maßnahme wirkt und in der Folge die Neuansteckungen mit dem Coronavirus zurückgehen werden.

Bei niedrigen Zahlen ist die Chance größer, Infizierte zu identifizieren, zu isolieren und Kontaktpersonen zurückzuverfolgen – sei es händisch, sei es digital: mit einer App für das Smartphone. Sie ist der letzte Schrei im Kampf gegen Sars-CoV-2. Bringt uns eine Corona-App die Freiheit zurück? Das ist die Hoffnung von Hans-Christian Boos. „Wir möchten gern wieder nach draußen“, sagte er unserer Redaktion.

Corona-App: Kostenlos, fälschungssicher, grenzübergreifend kompatibel

Der Mann aus Berlin, ein führender Unternehmer im Bereich der künstlichen Intelligenz und Kanzlerin Merkel aus dem Digitalrat der Bundesregierung bekannt, hat mit 130 Wissenschaftlern aus acht Staaten (Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Dänemark) in den vergangenen Wochen eine Rahmentechnologie entwickelt.

Das Projekt heißt Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) und steht für eine Plattform, die von Apps genutzt werden kann, unabhängig vom Land oder Betreiber. Das Netzwerk von Entwicklern glaubt, die Basistechnologie spätestens zum 7. April zur Verfügung stellen zu können, und verspricht, dass sie erprobt, fälschungssicher und kostenlos ist.

Die Vorteile sind, dass die Apps untereinander kommunizieren, auch über Ländergrenzen hinweg, und dass die Privatheit geschützt wäre. Nur dann findet das System parteiübergreifend Fürsprecher. Wenn es ein Durchbruch ist, dann auch politisch.

Die Idee, Infizierte per Handy zu orten, zu tracken, ist nicht neu und wurde in Südkorea oder Singapur millionenfach erprobt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollte denn auch bei einer Epidemie von nationaler Tragweite in Deutschland Funkzellendaten für Ortungsdienste nutzen. Er wurde gestoppt und stellte seine Initiative zurück. Eines hat er indes erreicht: in der Gesellschaft eine Diskussion angestoßen und die Leute von PEPP-PT in ihren Plänen bestärkt.

Neue App soll anonymisierte Daten erfassen und freiwillig sein

Einen Lebensretter wollen alle, ein potenzielles Überwachungstool die wenigsten. Als Merkel gestern die Videorunde mit den Ministerpräsidenten eröffnete, kannte sie schon die Lösung – eine App, die so freiwillig wie massentauglich ist und den Schutz der Privatsphäre bewahrt: Keine Ortsdaten, keine identifizierenden Merkmale. Es ist eine datensparsame, epidemiologisch vorzugswürdige und politisch koschere Alternative zu Spahns erstem Vorschlag.

Es gibt ein Risiko, sich bei fremden Menschen im Supermarkt, in der Apotheke oder in der Bahn anzustecken; und sei es binnen weniger Minuten. Smartphones können helfen, solche Kontakte zurückzuverfolgen. Der Ausgangspunkt sind anonymisierte Daten, die Smartphones mit Bluetooth-Sensorik erfassen und untereinander austauschen. Sie bemerken, ob sich andere Telefone über mehrere Minuten in der direkten Umgebung befinden.

Mit dem Wissen ist es möglich, andere zu warnen, wenn sie Kontakt zu Personen hatten, bei denen später das Virus nachgewiesen wird. Im Idealfall wird man es mit der „Einladung“ verbinden, sich testen zu lassen und in Quarantäne zu gehen. Der springende Punkt: Alles ist freiwillig. Niemand wird gezwungen, sich die App herunterzuladen. Und jeder hätte die Daten (wen er getroffen hat) zunächst nur auf seinem Handy und könnte sie im Fall einer Infektion teilen.

Technologie nicht geeignet, um Fallzahlen zu senken

Boos versichert, das System sei mit dem Datenschutzgesetz vereinbar. Die Apps selbst können in jedem Land anders entwickelt und angeboten werden. In Deutschland arbeiten Unternehmen wie Vodafone und wissenschaftliche Institutionen wie das Robert-Koch-Institut und das Heinrich-Hertz-Institut daran. Letzteres hat es mithilfe der Bundeswehr bereits in Berlin getestet, wie Institutsleiter Professor Thomas Wiegand erläuterte.

Etwa 50 Soldaten hatten in einer Feldstudie die Kontaktsituationen simuliert. Jetzt, wo sie kalibriert ist, dürfte die Technologie auch umgehend installiert werden. Die Apps können darauf aufbauen, dem Vernehmen nach frühestens in der zweiten Aprilwoche.

Man könnte dann innerhalb Europas reisen – und trotzdem wären die Infektionsketten verfolgbar. Und zwar „sehr schnell“, wie der Schweizer Professor Marcel Salathé, ein Experte in der digitalen Epidemiologie, betonte. Die Leute von PEPP-PT sagen, das Virus sei schnell und kenne keine Grenzen. „Um es unter Kontrolle zu bringen, muss man auf die gleiche Art agieren, schnell und in internationaler Kooperation.“

Man dürfe freilich nicht glauben, dass die Technologie geeignet sei, aktuell die Fallzahlen zu senken, erläuterte Salathé. Das Ziel sei ihr möglichst breiter Einsatz, wenn das normale Leben wieder in Gang komme und neue Infektionsketten drohten.

Kanzleramt hält den Ansatz für „sehr vielversprechend“

Die Voraussetzung ist, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Man schätzt, dass fast 70 Prozent der Deutschen ein Smartphone haben, der Rest hat entweder nur ein Handy oder gar kein Mobiltelefon. Das trifft zum Beispiel auf kleine Kinder und vor allem auf viele ältere Leute zu. Ideal wäre es, wenn mehr als 60 Prozent der Bevölkerung eine PEPP-PT-App installieren würden.

Spahn ließ erklären, die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten sei „digital einfacher als wenn jemand im Gesundheitsamt anfängt zu telefonieren“. Es passt zu seinem politischen Timing, dass er just gestern einen Gesetzentwurf durch das Kabinett brachte, der elektronische Rezepte und Patientenakten ermöglichen soll. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hält den Ansatz der Wissenschaftler für „sehr vielversprechend“.

Vom Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber gibt es grünes Licht für eine freiwillige Lösung. Viele Politiker sind überzeugt, dass die Bürger mitmachen werden. In der digitalen Gemeinde lösten die Meldungen Begeisterung aus. Achim Berg, Präsident vom Branchenverband Bitkom, versprach, „ich werde diese App sofort installieren“.

