Berlin.

Die FDP muss um den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft bangen

Im Wahlbezirk 43202 sind die Stimmen von FDP und Grünen vertauscht worden – vermutlich beim Übertragen des Ergebnisses in die Datenbank des Landeswahlleiters

Ein Twitter-User hatte auf die Unregelmäßigkeiten hingewiesen

Nun könnte die FDP doch noch unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen

Christian Lindner muss zittern. Schon wieder. Wie Ende Oktober, als die FDP in Thüringen die ganze Wahlnacht lang um den Einzug ins Erfurter Parlament bangte. Erst Tage später stand fest, dass sie es geschafft hatte – mit gerade mal 73 Stimmen. Auch in Hamburg ist am Montagmorgen nicht klar, ob die Partei weiter in der Bürgerschaft vertreten ist. Hochrechnungen sehen sie bei 5,0 Prozent, letztendliche Klarheit gibt es jedoch erst am Montagabend.

Ein Grund dafür: Wahlbezirk 43202 in Langenhorn. Er könnte entscheidend für Wohl oder Wehe der FDP werden. Wie der zuständige Bezirkswahlleiter Tom Oelrichs am Montag bestätigte, wurden der Partei hier am Sonntagabend zu viele Stimmen zugerechnet. Die Liberalen wurden nach ersten Angaben hinter der SPD zweitstärkste Kraft – mit 22,4 Prozent. 549 Stimmen würden demnach auf die FDP entfallen. Und das wären ungewöhnlich viele.

FDP mit 22,4 Prozent, die Grünen mit 5,1 – konnte das sein?

Die Grünen kamen bei der ersten Zählung angeblich nur auf 5,1 Prozent (126 Stimmen). Angesichts der sonstigen Wahlergebnisse in Hamburg und des Ergebnisses bei der Bürgerschaftswahl 2015 wurde rasch über eine Verwechslung der beiden Parteien spekuliert. Das könnte beim Übertragen des Ergebnisses in die Datenbank des Landeswahlleiters geschehen sein.

Twitter-User Matthias Kruse hatte als erster auf das ungewöhnliche Ergebnis hingewiesen. Es wurde daraufhin überprüft – und wird nun korrigiert. Damit aber könnte die FDP unter die Fünf-Prozent-Hürde fallen. Allerdings ist das Hamburger Wahlrecht kompliziert. Es könnten andere Stimmen der FDP wieder zugeschlagen werden.

@Wahlrecht_de Ein Hinweis zu Wahlbezirk 43202 in Langenhorn: offensichtliche Vertauschung von Stimmen der Grünen und der FDP. Unter dem Strich verliert die FDP so 423 Stimmen, was für den (Nicht)-Einzug der FDP in die Bürgerschaft entscheidend sein könnte. — Matthias Kruse (@matthaioshh) February 23, 2020

Vor fünf Jahren hatten die Liberalen in Hamburg noch solide 7,4 Prozent geholt. Bis vor Kurzem sah es so aus, als könnte das diesmal wieder klappen. „Doch dann kam das Fiasko von Thüringen“, sagt Lindner am Abend, als klar ist, dass die FDP in Hamburg abgestürzt ist. „Bei manchem muss erst wieder Vertrauen wachsen.“

Das Fiasko der FDP begann mit den Thüringer Tabubruch

Mit dem Fiasko meint er die drei Sekunden von Erfurt: Der Moment, in dem sich FDP-Mann Thomas Kemmerich entschied, die Wahl zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD anzunehmen. Es war der liberale Super-GAU. Zweieinhalb Wochen später bekommt die FDP in Hamburg ein Drittel weniger Stimmen als 2015.

Nicht nur Christian Lindner, jeder in der FDP ahnte es: Bei der Hamburg-Wahl wird abgerechnet. Und tatsächlich: Am Sonntag kam die Quittung für das Debakel von Thüringen und die orientierungslosen Stunden danach. Der Parteichef hat deswegen sehr früh, quasi vorbeugend mit der Schadensbegrenzung begonnen.

Lindner versucht, die Debatte um seine Person abzuwenden

Seit Tagen bemühte sich Lindner, die erwartete Wahlschlappe von einer Debatte um seine Person zu entkoppeln. Als könne er sich immunisieren: In Hamburg werde nicht über ihn abgestimmt, wiederholte der angeschlagene Parteichef. Und: Er sei nicht allein die FDP.

Auch die liberale Hamburger Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels baute vor: „Hamburg entscheidet nicht über die Zukunft von Christian Lindner.“ Es war wie das Pfeifen im Walde: Die Angst vor einer neuen „Muss Lindner weg?“-Debatte war mit den Händen zu greifen.

Der FDP-Chef hat sehr spät reagiert – dann aber deutlich

Sicher. Lindner hat klar und deutlich Fehler eingeräumt. Erstens, dass er nicht verhindert hatte, dass sein Thüringer Parteifreund Thomas Kemmerich in einem dritten Wahlgang als Kandidat zur Wahl der Ministerpräsidenten angetreten war – und so das Risiko einging, mithilfe der AfD gewählt zu werden.

Zweitens, dass Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten dann tatsächlich annahm. Und drittens, dass er selbst in den Stunden danach seine Ablehnung dieser Wahl klarer hätte formulieren müssen. „Ich würde das heute anders machen“, räumte er ein.

Einige Tage später entschuldigte sich der FDP-Chef dann noch mal in einer Bundestagsdebatte für den Fehltritt in Thüringen. „Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen.“

Die Partei steht öffentlich wieder hinter Lindner

Für den Moment gelang es Lindner, mit seiner verspäteten, dann aber offensiven Fehlerkultur die aufflackernde Debatte über seine Person zu ersticken. Die Vertrauensabstimmung im Parteivorstand gewann Lindner mit klarer Mehrheit – und auch die in den Thüringer-Chaos-Stunden maximal irritierten Parteifreunde stehen heute öffentlich wieder hinter ihm.

Wenn sich die Parteispitze an diesem Montag in Berlin trifft, wird sich daran voraussichtlich wenig ändern. Die Wahrscheinlichkeit gar, dass jemand öffentlich an Lindners Stuhl sägt, geht gegen null.

Ein möglicher Nachfolger für den Parteivorsitz steht nicht bereit

Das liegt auch daran, dass es bislang in der Partei keine aussichtsreichen Kronprinzen gibt – und damit niemanden, der Lindner ernsthaft gefährlich werden könnte. Die Namen jedenfalls, die hier und da genannt werden, beflügeln noch nicht die Fantasien der Parteistrategen.

Bitter ist das schlechte Abschneiden der Liberalen in Hamburg auch, weil die Wahl in Hamburg vor fünf Jahren das Auftaktkapitel der liberalen Wiederauferstehungsstory war: Hier hatte die FDP nach dem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 endlich wieder Boden unter die Füße bekommen. Fünf Jahre später steht Hamburg für die Antwort der Wähler auf das Debakel von Thüringen.