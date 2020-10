Terrorgefahr: US-Vertretungen in der Türkei stellen Dienste ein

Blick aus der Luft auf Istanbul. Laut US-Botschaft in Ankara gibt es glaubhafte Berichte, dass in der Stadt Angriffe auf US-Bürger geplant sind.

Istanbul/Berlin. Wegen „glaubhafter Berichte über mögliche Terroranschläge“ haben alle Botschaften und Konsulate der USA in der Türkei ihre Dienste eingestellt. Das teilte die Botschaft in Ankara am Freitag in einer Erklärung auf ihrer Internetseite mit.

Es gebe Hinweise auf potenzielle Terrorangriffe und Geiselnahmen in der Türkei. Diese könnten sich gegen US-amerikanische Staatsbürger, andere Ausländer in Istanbul und das US-Konsulat richten, hieß es. US-Amerikanern werde empfohlen, an Orten mit vielen Ausländern, erhöhte Vorsicht walten zu lassen.

(AFP/dpa)