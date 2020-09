Armenien ruft nach schweren Gefechten in Bergkarabach Kriegszustand aus

Das Standbild aus dem vom armenischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Filmmaterial zeigt nach Angaben des Ministeriums, wie armenische Streitkräfte einen aserbaidschanischen Panzer an der Kontaktlinie der Republik Bergkarabach in Aserbaidschan zerstören.

Baku/Eriwan. Die Lage in der Konfliktregion Bergkarabach spitzt sich erneut zu: Nach Kämpfen mit dem Nachbarland Aserbaidschan hat Armenien den Kriegszustand ausgerufen, wie Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonntag in Eriwan bekanntgab. Zuvor hatte Aserbaidschan angekündigt, eine Militäroperation gegen Bergkarabach zu starten. Unter den Soldaten in dem Südkaukasus-Gebiet soll es zahlreiche Verletzte und rund zehn Tote geben – die schwerste Eskalation seit langem.

Nach Angaben beider Seiten kam es zwischen den verfeindeten Nachbarländern am Sonntagmorgen zu schweren Gefechten. Wie die Behörden in Bergkarabach mitteilten, sei die Hauptstadt Stepanakert beschossen worden. Die Menschen seien dazu aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Zahlreiche Häuser in Dörfern seien zerstört worden. Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe an.

Armenien und Aserbaidschan beschuldigen sich gegenseitig

Unklar bleibt, wie die Gefechte begonnen haben – beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld. Der Beschuss habe am frühen Morgen von aserbaidschanischer Seite begonnen, schrieb Paschinjan auf Facebook. „Die gesamte Verantwortung dafür hat die militär-politische Führung Aserbaidschans“, erklärte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums von Armenien. Eriwan habe Hubschrauber und Kampfdrohnen abgeschossen. Auch drei gegnerische Panzer seien getroffen worden.

Baku dementierte die Vorwürfe und betonte, es handele sich bei den Gefechten um eine Gegenoffensive an der Frontlinie. Die Kämpfe seien von Armenien provoziert worden.

Bergkarabach-Konflikt: Russland ruft zu Deeskalation auf

Bereits im Juli kam es an der Grenze zwischen den verfeindeten Republiken zu heftigen Gefechten. Die Kämpfe erfolgten jedoch Hunderte Kilometer nördlich von Bergkarabach. Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht, die dort Tausende Soldaten und Waffen stationiert hat.

Das russische Außenministerium rief beide Seiten auf, das Feuer sofort einzustellen. Zudem sollten Baku und Eriwan Gespräche aufnehmen, um die Situation zu stabilisieren. Die Türkei betonte, an Aserbaidschans Seite zu stehen: Das Land warf Armenien vor, internationales Recht zu verletzen. Das Außenministerium in Ankara teilte mit, es verurteile den „armenischen Angriff“ scharf.

EU fordert sofortiges Ende der Kämpfe

Auch die Europäische Union hat ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen in der Unruheregion gefordert. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte am Sonntag, die Konfliktparteien müssten „umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren“. Die Informationen über die jüngsten Kampfhandlungen seien Anlass zu „größter Besorgnis“.

Frankreich reagierte ebenfalls mit „großer Sorge“ und rief die Konfliktparteien zum Dialog auf. Das Außenministerium in Paris erklärte, Frankreich sei gemeinsam mit seinen Partnern Russland und den USA bereit, zu einer Verhandlungslösung in dem Konflikt beizutragen.

Hintergrund: Worum geht es im Südkaukasus-Konflikt?

Die von Armenien kontrollierte Region Bergkarabach gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Nach dem Ende der Sowjetunion hatte Baku in einem Krieg die Kontrolle über das von christlichen Karabach-Armeniern bewohnte Gebiet verloren. Seitdem streiten sich Armenien und Aserbaidschan um die Kontrolle. 1991 rief Bergkarabach seine Unabhängigkeit aus. International wird das Gebiet jedoch bis heute nicht als eigenständiger Staat anerkannt.

Seit 1994 gilt in der Region eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde. Zuletzt kam es 2016 zu einer Eskalation des Konfliktes. Dabei starben mehr als 120 Menschen.

