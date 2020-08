Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko zeigt sich vor seiner Minsker Residenz mit Kalaschnikow und schusssicherer Weste - während zwei Kilomter entfernt etwa 100.000 Menschen gegen ihn auf die Straße gehen. Zuvor warnte der 65-Jährige vor der Teilnahme an "illegalen Demonstrationen".

Mit der Kalaschnikow in den Händen verteidigt der belarussische Präsident die letzte Diktatur Europas. Was treibt ihn an?