Die USA und Russland sprechen in Wien über eine Fortsetzung des atomaren Abrüstungsabkommens "New Start". Der Vertrag läuft im Februar kommenden Jahres aus. Experten geben den Gesprächen wenig Aussicht auf Erfolg. US President Donald Trump insists that China should be involved in the talks on New START, the treaty that caps US and Russian nuclear warheads, because he says up until now Beijing has had a free pass to do as it likes in developing its weapon systems.