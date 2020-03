Brüssel. Die Corona-Krise ist auch ihre große Bewährungsprobe: Als EU-Gesundheitskommissarin spielt Stella Kyriakides (64) eine Schlüsselrolle bei der europaweiten Bekämpfung des Virus. Im Interview mit unserer Redaktion drängt sie, die Schutzmaßnahmen weiter extrem ernst zu nehmen – und hat ein besonderes Lob für Deutschland.

Frau Kommissarin, wann ist in der Corona-Krise das Schlimmste überstanden?

Stella Kyriakides: Ich weiß, wie schwierig diese Situation für die Bürger ist, in dieser neuen Realität zu leben, die ihre Lebensweise verändert, die Angst und Sorge mit sich bringt – Angst, krank zu werden, einen lieben Menschen zu verlieren, seine Familie nicht sehen zu können. Bürger in ganz Europa zeigen enormen Mut und Stärke. Ich zolle ihnen Beifall und bin in Gedanken bei ihnen. Wir alle möchten, dass dies so schnell wie möglich vorbei ist. Wir können keine genauere Antwort geben. Es sind viele Faktoren zu berücksichtigen, natürlich auch, wie gut die Maßnahmen der Mitgliedstaaten wirken, die auf unsere Empfehlungen ergriffen wurden – wir hoffen, dass wir bald Ergebnisse sehen. Die letzten Wochen waren für alle eine große Herausforderung.

Was war die größte Herausforderung?

Über strenge Maßnahmen zu entscheiden, ist für die Behörden nicht leicht. Und an die Konsequenzen gewöhnt sich niemand einfach: Selbstisolation ist für viele eine Herausforderung, vor allem wenn man einsam oder alt ist oder psychische Probleme hat. Der effizienteste Schutz ist aber, Kontakte mit anderen zu vermeiden und zu Hause zu bleiben. Ich möchte wirklich alle Bürger in ganz Europa dringend auffordern, solche Anweisungen äußerst ernst zu nehmen. Zu Hause bleiben heißt Leben retten. Wir sollten aber aufeinander achten, Mitgefühl mit Ärzten und Pflegern zeigen, dem älteren Nachbarn helfen.

Zunächst bestand die Strategie in Europa darin, Corona-Fälle zu erkennen und zu isolieren, um die Ausbreitung zu verhindern. Warum wurde Europa dennoch zum Epizentrum der Pandemie?

Wir haben es mit einer sich schnell entwickelnden Lage zu tun. Das Virus war uns allen bis vor drei Monaten unbekannt, jetzt ist es eine tödliche Pandemie. Wir haben bis heute nicht genügend wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie leicht sich dieses Virus unter Menschen verbreitet. Trotz starker Maßnahmen zur Rückverfolgung von Kontakten und zur Isolierung Kranker geht die Ausbreitung weiter. Wir haben aber sehr früh deutlich gemacht, dass alle Mitgliedstaaten Krankenhäuser, Ärzte und Pflegepersonal auf eine steigende Zahl von Erkrankten vorbereiten müssen. Und dass überall in Europa weitreichende Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung zu verringern – unabhängig von der Zahl der Fälle.

Hat jeder den Ernst der Lage verstanden? In Italien gibt es mehr Todesfälle als in China. Was können wir von China lernen?

Offensichtlich beginnt jeder in der EU und auf der ganzen Welt, den Ernst der Lage zu verstehen. Mittlerweile sind weltweit über 680.000 Personen als infiziert bestätigt worden. Dies ist mehr als doppelt so viel wie vor einer Woche. China hat in der Tat sehr schnell sehr strenge Präventions- und Kontrollmaßnahmen umgesetzt, die nach den Informationen der chinesischen Behörden Erfolg hatten. Solche Maßnahmen werden derzeit in vielen Mitgliedstaaten umgesetzt, und wir warten ab, ob sie in Europa ähnliche Auswirkungen haben. Wir sind mit einer Krise der öffentlichen Gesundheit konfrontiert, wie wir sie seit über 100 Jahren nicht kannten.

Die Antworten der Mitgliedstaaten waren sehr unterschiedlich, von Zögerlichkeit bis zu nationalem Egoismus. Wäre eine einheitliche Reaktion nicht klüger gewesen?

Das Erste, was Sie als EU-Kommissarin für Gesundheit lernen, ist, dass „öffentliche Gesundheit“ eine nationale Zuständigkeit ist. Die Mitgliedstaaten tun alles, was sie können, aber sie erkennen jetzt, dass es in einer globalisierten Welt und insbesondere in Krisenzeiten eine Schwäche und keine Stärke ist, allein zu sein. Wenn diese Krise vorbei ist – und sie wird vorübergehen –, müssen wir daraus Lehren ziehen. Es ist vielleicht höchste Zeit, erneut zu prüfen, wie mit öffentlicher Gesundheit auf EU-Ebene in Zukunft umgegangen wird. Priorität hat jetzt jedoch, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, das Virus zu überwinden.

Es gibt Warnungen, die EU werde in dieser Krise scheitern: wegen eines Mangels an Solidarität und Kooperation. Italien etwa hat die anderen EU-Staaten anfangs vergeblich um Hilfe bei Schutzausrüstung gebeten.

Dies ist eine entscheidende Zeit für Zusammenarbeit und Solidarität. Alle europäischen Länder sind betroffen, und alle brauchen gegenseitige Unterstützung. Ohne Solidarität oder europaweite Lösungen können wir diesen Notfall für die öffentliche Gesundheit nicht wirksam bewältigen. Die Krise zeigt deutlich, dass eine stärkere Zusammenarbeit der EU im Gesundheitsbereich erforderlich ist. Wir sehen aber Solidarität. Deutschland hat angeboten, Patienten aus Regionen in Frankreich und Italien aufzunehmen, in denen Krankenhäuser überfordert waren. Luxemburg hat dasselbe mit Patienten in benachbarten französischen Regionen getan. Die Mitgliedstaaten schließen sich auch zusammen, um durch gemeinsame Beschaffung lebensrettende medizinische Geräte zu kaufen. Dies ist echte Solidarität der EU in Aktion.

Bleiben wir bei der Ausrüstung: Sind Masken für nicht infizierte Menschen auf der Straße sinnvoll?

Schutzausrüstung sollte zuerst und vor allem an diejenigen gehen, die sie am dringendsten benötigen – die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die von kranken Personen umgeben sind und Tag und Nacht Leben retten. Die Verwendung von Gesichtsmasken verringert auch das Risiko, dass bereits infizierte Personen das Virus auf andere übertragen. Es gibt jedoch keine Sicherheit, dass das Tragen einer Maske auf der Straße verhindert, dass jemand infiziert wird.

