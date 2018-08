Lamborghini, Porsche und Co.: Duterte lässt Autos für 5 Millionen verschrotten

Cagayan. Rodrigo Duterte steht für sein Vorgehen gegen Kriminelle nicht erst seit gestern international in der Kritik. Der Präsident der Philippinen, der seit zwei Jahren in dem südostasiatischen Inselstaat regiert, hat vor allem mit seinem harten Vorgehen gegen die Drogenkriminalität viele Menschenrechtler gegen sich aufgebracht.

Nun wollte der 73-Jährige auch ein Zeichen gegen Schmuggel setzen – und griff erneut zu einem zumindest unkonventionellen Mittel: Vor laufenden Kameras ließ er einen Bulldozer über Dutzende Luxusautos und -motorräder rollen – Wagen im Wert von mehr als fünf Millionen Euro, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Duterte, der die Aktion in der Stadt Santa Anna in der Provinz Cagayan persönlich überwachte, erklärte, sämtliche Fahrzeuge seien illegal ins Land gekommen. Die Massenverschrottung solle Schmuggler abschrecken.

Duterte will Feldzug gegen Drogenkriminalität fortführen

Präsident Rodrigo Duterte (2. von rechts) und andere Regierungsmitarbeiter beim Überwachen der Verschrottung von mutmaßlich geschmuggelten Luxusautos in Santa Anna..

Foto: HANDOUT / REUTERS

Wenige Tage zuvor hatte Duterte trotz aller internationalen Kritik erklärt, auch an seinem Feldzug gegen Drogenkriminalität festhalten zu wollen. In seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation sagte Duterte vor dem Parlament in der Hauptstadt Manila: „Der Krieg gegen illegale Drogen ist noch lange nicht vorbei.“ Er werde „so kalt und unbarmherzig fortgeführt wie am ersten Tag“.

Nach offiziellen Angaben wurden während seiner Amtszeit mehr als 4200 Menschen bei Einsätzen gegen Drogenkriminalität von der Polizei getötet. Menschenrechtler schätzen, dass es in Wahrheit mindestens 12.000 waren, darunter auch zahlreiche Unschuldige. Nach Umfragen steht die Mehrheit der Bevölkerung trotzdem hinter ihm.

Duterte kündigte an, sich auch durch Proteste nicht von seinem Kurs abbringen zu lassen. An die Adresse von mehreren Zehntausend Demonstranten, die am Montag gegen ihn protestierten, sagte er: „Eure Sorge sind die Menschenrechte. Meine sind Menschenleben. Die zerstört werden von Chemikalien wie Shabu, Kokain, Cannabis und Heroin.“ Shabu ist auf den Philippinen das Slang-Wort für Chrystal Meth.

(ba/dpa)

