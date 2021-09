Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: Prognosen sind da - diese Partei liegt klar vorn

Die Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern haben einen neuen Landtag gewählt. Ersten Prognosen zufolge liegt die SPD klar vorn.

In Mecklenburg-Vorpommern wählen die Bürger parallel zur Bundestagswahl einen neuen Landtag. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kann laut Umfragen auf eine zweite Amtszeit hoffen.

Wahlsonntag Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Klarer Sieg für SPD

Schwerin/Berlin. Mecklenburg-Vorpommern hat parallel zur Bundestagswahl am Sonntag auch einen neuen Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten des nordöstlichen Bundeslands waren dazu aufgerufen, die Abgeordneten des Parlaments in Schwerin zu bestimmen. Die ersten Prognosen von infratest dimap sehen einen deutlichen Wahlsieg der amtierenden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihrer Partei, der SPD.

Den Prognosen nach erreichen die Sozialdemokraten 37 Prozent. Als zweitstärkste Kraft zieht genau wie bereits vor fünf Jahren die AfD in den Landtag ein. Sie erreicht den Prognosen zufolge 18,5 Prozent.

CDU fährt bisher schlechtestes Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ein

Mit einem bitteren Ergebnis dürfte die CDU zu kämpfen haben: Der Partei mit Spitzenkandidat Michael Sack gelang es laut Prognosen, nur 14 Prozent der Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Auch die Linken stürzten im Vergleich zur Wahl von 2016 ab: Sie erreichten nur noch 10 Prozent.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Grünen und die FDP können sich offenbar über eine Rückkehr in den Landtag freuen: Während die Grünen laut Hochrechnungen sieben Prozent der Stimmen bekamen, gaben 6,5 Prozent der Wahlberechtigten für die Liberalen ihre Stimme ab. Es ist damit seit 1990 das erste Mal, dass sechs Parteien im Landtag vertreten sind.

Mecklenburg-Vorpommern: Diese Koalitionen sind möglich

Seit mittlerweile 23 Jahren stellt die SPD in dem nordostdeutschen Bundesland die Regierungschefin oder den Regierungschef. Nun bleibt abzuwarten, auf welche Koalition sich die SPD einlassen wird. Im Vorfeld der Wahl wich Schwesig Fragen nach ihren Koalitionspräferenzen aus. Sie verwies darauf, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern seit den späten 1990er-Jahren in Regierungsbündnissen sowohl mit der Linken als auch mit der CDU verlässlich zusammengearbeitet habe.

Hoher Anteil bei der Briefwahl

Zur Abstimmung über Bundestag und Landtag aufgerufen waren in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte. Ein beträchtlicher Teil der Wahlberechtigten hatte schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Es wurde bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler in Folge der Corona-Pandemie deutlich höher sein würde als bei der Landtagswahl 2016. Damals hatten 20 Prozent der Wähler ihre Stimme mit der Post abgegeben.

(raer/afp/dpa)