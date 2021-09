Laschet macht ProSieben Vorwürfe - Sender reagiert

Berlin.

Armin Laschet war bei ProSieben zu Gast und beantwortete die Fragen von Kindern

Der Auftritt sorgte für Kritik in den sozialen Netzwerken. Und auch der CDU-Chef äußerte Kritik am Sender

ProSieben reagierte jetzt auf die Vorwürfe

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich in der ProSieben-Show "Late Night Berlin" den Fragen von Kindern gestellt. Leider zeigte sich Laschet trotz der kuscheligen Atmosphäre unter dem weißen Stoffhimmel dabei nicht unbedingt von seiner sympathischen Seite. Nun hat sich der CDU-Kanzlerkandidat zu der Kritik geäußert.

Besonders eine Antwort Laschets auf eine Frage der Kinder-Reporterin Pauline und ihrem Kollegen Romeo sorgte bei "Late Night Berlin" für Furore. "Ist Maaßen ein Nazi?", will Romeo von Laschet wissen und spielt auf dessen Nähe zur AfD sowie dessen Kandidatur zum CDU-Direktkandidaten in Südthüringen an. Laschet überlegt nur kurz, sagt dann: "Nein, ich bin immer jemand gewesen, der gegen Nazis gekämpft hat, der auch nicht will, dass die irgendwas zu sagen haben. Mit denen reden wir nicht, mit denen machen wir gar nichts. Wir müssen gucken, dass die wieder wegkommen aus dem Parlament."

Erzählt euren Kindern das waren Pinar Atalay und Peter Kloeppel!https://t.co/hnjDv4SSjB — Late Night Berlin (@latenightberlin) September 14, 2021

Doch die Antwort reicht dem Journalistennachwuchs nicht. "Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter?", hakt Romeo nach. Laschet fragt ihn: "Kennst du den? Und warum ist das ein Rechter?" Doch Romeo beherrscht die Kunst der Interviewführung. "Das frage ich Sie", kontert er.

Die stellen Fragen, die sich Peter Kloeppel nie trauen würde.😎 10 Minuten, die es in sich hatten! 😃 — Jonno 3 (@jonno_3) September 14, 2021

Armin Laschet reagiert patzig - Kinderreporter hartnäckig

"Wenn du mich fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist und was er Schlimmes gemacht hat", versucht Laschet aus der Schusslinie zu kommen. Doch es hilft nichts. Gerade als Laschet beginnt, vom Wählerwillen in Thüringen zu erzählen, fällt ihm Pauline ins Wort: "Aber was findest du gut an ihm?"

Eine klare Antwort bleibt Laschet ihr schuldig. Als Pauline noch mal nachbohrt, wird Laschet patzig: "Warum soll an ihm was gut sein? Wir machen doch hier keine Werbeveranstaltung für Herrn Maaßen."

Armin Laschet ist Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender der CDU.

Armin Laschet ist seit 2017 Ministerpräsident in NRW.

Laschet wurde am 18. Februar 1961 in Aachen geboren.

Seit er 18 Jahre alt ist, ist Laschet Mitglied der CDU. Hier zu sehen mit dem Generalsekretär der Partei, Paul Ziemiak.

Laschet arbeitete vor seiner politische Karriere als Journalist und studierte Rechts- und Staatswissenschaften.

Armin Laschet gilt in der CDU als liberal.

Armin Laschet hat zusammen mit seiner Frau Susanne drei Kinder. Foto: Michael Kappeler / dpa

Während der Coronavirus-Krise wurde Laschet für seine Politik heftig kritisiert. Foto: dpa

Nun will Laschet die Kanzlerkandidatur der Union übernehmen. Foto: dpa

In der Kanzlerkandidaten-Frage muss sich Laschet gegen CSU-Vorsitzenden Markus Söder durchsetzen.



Armin Laschet verliert offenbar fast die Fassung

Der letzte Versuch der Kinder-Reporterin: "Aber er soll doch in den Bundestag." Wieder antwortet Laschet nur ausweichend. Dann atmet er einmal tief ein, wie jemand, der sich kurz sammeln muss, um nicht loszubrüllen. Sein Mund wird zu einem schmalen Schlitz, mit der Zunge fährt er sich über die Lippen, ringt die Hände.

Doch Laschet explodiert nicht. Er atmet aus, setzt wieder sein ihm zuvor entgleistes Lächeln auf, dann: "So, habt'er noch Fragen?"

Laschet wirft Show vor, Kinderreporter gebrieft zu haben

Die patzige Reaktion auf die Frage der Kinderreporter sorgte deutschlandweit für Spott. Doch Armin Laschet will die Kritik offenbar nicht einfach auf sich sitzen lassen. Wie die "Welt" berichtete, geht der Unions-Kanzlerkandidat davon aus, dass die Fragen nicht frei von den Kindern gestellt wurden.

Wirklich absurd wie sich Laschet von den Kindern angegriffen fühlt und auch schnippisch reagiert. Auch nice, dass er den Kindern vorhält dass sie Maaßen ja garnicht kennen. Was hat er denn erwartet? Dass die Kinder wirklich nur „eigene“ Fragen stellen? — Schrödingers Jurastudent (@llikenews) September 14, 2021

Mitarbeiter der Sendung sollen sie während des laufenden Interviews gebrieft haben. Die Kinder hätten "so einen Knopf im Ohr gehabt" und offenbar Fragen nachgesprochen, die ihnen über diese Kopfhörer vorgesagt worden seien, sagte Laschet dem Bericht zufolge bei einer Veranstaltung des Norddeutschen Außenhandelsverbandes AGA. "So sprechen Kinder nicht, es ist ein sehr spezielles Format gewesen."

Auch auf Twitter macht sich vereinzelt Kritik an dem Interview breit. Einige User - darunter auch Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein - stellen infrage, dass die Kinder sich die Fragen selbst ausgedacht haben. "Hatten die Kinder Knopf im Ohr? Wurden Kinder instrumentalisiert?", fragt Prien auf Twitter.

#LateNightBerlin-Kinderinterview mit @ArminLaschet wirft Fragen auf. Sollte das eine Politsatire sein? Ich diskutiere nahezu jede Woche mit Schulkindern. Solche Fragen stellen weder Kinder, noch junge Jugendliche. Hatten die Kinder Knopf im Ohr? Wurden Kinder instrumentalisiert? https://t.co/eeUeHAs2NN — Karin Prien (@PrienKarin) September 15, 2021

So reagiert ProSieben auf die Vorwürfe Laschets

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte ProSieben-Pressesprecher Christoph Körfer unserer Redaktion: "Selbstverständlich wurden die beiden Nachwuchs-Journalist*innen vor, während und nach ihren Interviews mit den Kanzlerkandidat*innen redaktionell betreut."

Und weiter: "Es ist gängige Praxis, dass Fernseh-Journalist*innen einen Knopf im Ohr tragen, um diese redaktionelle Betreuung auch während der Sendung zu erhalten. Diese Technik wird von nahezu allen erwachsenen Fernseh-Journalist*innen genutzt - warum sollte man also ausgerechnet zwei 11-jährigen Kindern dieses gängige Hilfsmittel verwehren? Zumal sie immerhin mit der Aufgabe betraut sind, drei Kanzlerkandidat*innen zu interviewen."

Olaf Scholz: Auch SPD-Kandidat im Kinder-Interview

Nicht nur Laschet musste sich den Fragen von Pauline und Romeo stellen, auch Olaf Scholz (SPD) ließ sich mit teils unangenehmen Fragen löchern. Ob der russische Präsident Wladimir Putin ein Mörder sei? Warum Kinder im Meer ertrinken müssten, weil sie nach Deutschland wollten? Ob er den Wirecard-Skandal hätte verhindern können?

Erzählt euren Kindern das waren Maybrit Illner und Oliver Köhr!#LateNightBerlin https://t.co/pFsIYjdmAK — Late Night Berlin (@latenightberlin) September 14, 2021

Das Video ist ebenfalls online verfügbar. In der kommenden Woche soll dann das Interview mit der Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ausgestrahlt werden. (jkali/lhel/dpa)