USA: Merkel zu Besuch bei Biden - So läuft das Treffen in Washington

Angela Merkel (CDU) besucht am Donnerstag die USA - wohl zum letzten Mal als Bundeskanzlerin. In fast 16 Jahren Amtszeit hat mit vier sehr unterschiedlichen US-Präsidenten zusammengearbeitet. Ein Rückblick über Höhen und Tiefen.

Washington. Auftakt Merkel in Washington. Um 9.05 fährt die Kolonne der Bundeskanzlerin am Amtssitz von Vizepräsidentin Kamala Harris vor. Merkel im goldgelben Blazer. Harris im dunkelblauen Hosenanzug. Bevor die Gastgeberin zum Frühstück lud, sagte Harris, sie fühle sich sehr geehrt, die Kanzlerin empfangen zu dürfen.

Für Merkel eine Premiere. Sie war in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft noch nie am Naval Observatory, einer Villa aus dem 19. Jahrhundert. Harris sagte, sie wolle gemeinsam mit dem Gast aus Deutschland über die Stärkung demokratischer Werte sprechen. Merkel wie Harris wirkten gelöst, es wurde viel gelächelt.

Der letzte Amtsbesuch in den Vereinigten Staaten ist für Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Besuch bei Freundinnen und Freunden. Der Ton, mit dem sie von US-Präsident Joe Biden empfangen wird, ist vermutlich freundlicher als unter dessen Vorgänger Donald Trump.

Auch wenn der Ton netter ist - die Themen bleiben hart umkämpft: Nord Stream 2 ist auch weiterhin ein Streitthema zwischen Deutschland und den USA. Mit einer Einigung wird zur Zeit nicht gerechnet.

Merkel in Washington: Diskussionen über Nord Stream 2 und China

Am Mittwochabend (Ortszeit) war Merkel in den USA angekommen. Als erster Tagesordnungspunkt stand am Donnerstag ein Treffen mit der US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Plan. Im Verlauf des Tages trifft sie noch mit Joe Biden im Weißen Haus zusammen - auch eine Pressekonferenz ist am Donnerstagabend um 22:15 Uhr (MESZ) geplant.

Neben der Pipeline Nord Stream 2, die US-Regierung kategorisch ablehnt, wird es bei dem Treffen zwischen Merkel und Biden auch um die deutschen Beziehungen zu China gehen. Washington will die westlichen Verbündeten in einer starken Front gegen China vereinen, dass die USA als größte geopolitische Herausforderung weltweit ansehen.

Weitere wichtige Gesprächsthemen könnten die Lage im Bürgerkriegsland Afghanistan, der Umgang mit Russland und der Konflikt in der Ostukraine, der Klimawandel, US-Strafzölle, das Atomprogramm des Iran und der Patentschutz für sein. Zuletzt war zudem der Druck auf Merkel gewachsen, das seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie geltende US-Einreiseverbot für Europäer anzusprechen. Die EU hatte im Juni Einreisebeschränkungen für US-Bürger aufgehoben.

Biden und Merkel: Treffen als Neustart der deutsch-amerikanischen Beziehungen

Merkels Empfang in Washington zeigt, wie wichtig die deutsch-amerikanischen Beziehungen für Joe Biden sind - die deutsche Kanzlerin ist die erste europäische Regierungschefin, die Biden im Weißen Haus empfängt. Zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer wird Merkel dann nach der Pressekonferenz gemeinsam mit Joe und Jill Biden zu Abend essen.

Ein schönes und eher leichtes Ereignis wartet dann doch noch auf die Kanzlerin: In Washington wird ihr die Ehrendoktorwürde der renommierten Johns-Hopkins-Universität verliehen. (diha/dpa)