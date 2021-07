Kinder - unschuldige Opfer im Gaza-Konflikt

In einem Krankenhaus in Gaza hält Mohammed al-Hadidi sein schwer verletztes Kind in den Armen - der fünf Monate alte Omar hat als einziges seiner Kinder einen israelischen Luftangriff überlebt. Viele der Opfer in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sind Kinder.