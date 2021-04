Corona-Impfung: Diese Regeln könnten bald für Geimpfte gelten

Im Juni könnten die Priorisierungen für Corona-Impfungen in Deutschland aufgehoben sein. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundesrat in Berlin an.

Berlin.

An diesem Montag kommt es zum Impfgipfel mit Angela Merkel

Wichtigstes Thema sind Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Ein Eckpunktepapier zeigt jetzt: Diese Gruppen sollen dieselben Freiheiten bekommen wie negativ Getestete

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick

Knapp sechs Millionen Deutsche sind vollständig geimpft. Sie müssen keine Angst mehr haben vor einer lebensgefährlichen Covid-Erkrankung. Ansonsten aber gelten für sie vielerorts weiter die gleichen Einschränkungen wie für Ungeimpfte. Das soll sich jetzt ändern.

Beim Impfgipfel am Montag wollen Bund und Länder beraten, welche Erleichterungen in Zukunft für Geimpfte und Genesene gelten sollen. Der Vorschlag der Bundesregierung liegt dieser Redaktion vor.

Welche Ausnahmen sollen für Geimpfte gelten?

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sei davon auszugehen, „dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken als durch einen Antigentest negativ Getestete“. Deshalb, so heißt es im Regierungspapier, soll überall dort, wo bereits ein negativer Antigentest für mehr Freiheit ausreichend sei, diese Freiheit auch für Geimpfte und Genese gelten. Mehr noch: Geimpfte und Genesene könnten zum Teil sogar bessergestellt werden als Getestete.

Konkret sollen für Immunisierte dieselben Ausnahmen gelten, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für Menschen mit negativem Schnelltestergebnis gelten. Dies betrifft Geschäfte und Märkte, Kultureinrichtungen, Sport oder Friseurbesuche. In manchen Bundesländern gilt das bereits jetzt. Lesen Sie hier: Bundesnotbremse -Das gilt für Gartencenter und Baumärkte

Auch im Bereich der Einreiseregeln soll Geimpften und Genesenen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die dort für Getestete bestehen – die Quarantänepflicht würde damit in der Regel wegfallen. Bei Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten dagegen sollen es keine Erleichterungen geben.

Deutlich mehr Möglichkeiten sollen Immunisierte bei Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre bekommen. Vor allem letztere, so heißt es in Regierungskreisen, seien für Geimpfte nicht mehr haltbar. Bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen (ein Haushalt trifft nur einen Freund) könnte es Lockerungen geben, Massenpartys von Geimpften seien aber wohl noch nicht drin.

Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner sollen dagegen deutlich gelockert werden, um eine soziale Isolation der Bewohner zu vermeiden. Zwei Wochen nach den Zweitimpfungen könnten die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und Gruppenangebote wieder möglich sein. Mehr zum Thema: Notbremse: Ab wann tritt sie in Kraft? Welche Regeln gelten?

Patientenschützer forderten in dem Zusammenhang, die Wirkung der Impfungen in Pflegeheimen besser zu untersuchen: „Wo Menschen vieler Altersgruppen auf engem Raum leben und arbeiten, ist grundsätzlich immer mit Virusausbrüchen zu rechnen“, sagte der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Diese Ausbrüche zeigten nach Impfungen nicht mehr so schwere bis tödliche Verläufe. „Gerade Studien innerhalb der an Altenpflege beteiligten Gruppen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Ausbreitung des Virus.“ Auch interessant: #allesdichtmachen: Jan Josef Liefers verteidigt sein Video

Reicht eine Impfung aus?

Als Geimpfte gelten laut Papier alle, die über einen vollständigen Impfschutz mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff verfügen. Das bedeutet je nach Impfstoff eine oder zwei Impfungen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer reicht das nicht aus: Es sollten auch im Ausland vorgenommene Impfungen anerkannt werden - auch wenn der betreffende Impfstoff in der EU, wie zum Beispiel Sputnik V, noch nicht zugelassen sei. „Wir brauchen für die Grenzregionen praktikable Lösungen“, sagte er dieser Redaktion.

Als Genesene gelten laut Papier diejenigen Personen, die ein mindestens 28 Tage zurückliegendes positives PCR-Testergebnis nachweisen können. Dies soll bis zu sechs Monate nach der Feststellung der Genesung gelten, weil solange von einem ausreichenden Immunschutz ausgegangen werden könne. Lesen Sie auch: Warum im Juni die Impfpriorisierung aufgehoben wird

Ab wann sollen die Regeln gelten?

Das ist noch offen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in den vergangenen Tagen mehrmals davor gewarnt, zu früh mit Lockerungen für Geimpfte zu beginnen – aktuell würde das gerade mal rund sieben Prozent der Deutschen betreffen. Offen ist zudem, wie sich das Bundesverfassungsgericht zur Bundesnotbremse und zur Ausgangssperre stellt. Sollten die Regeln gekippt werden, sähe die Gesamtlage auf einmal wieder ganz anders aus. Auch interessant: Wann Sie in Ihrem Unternehmen geimpft werden können

Formal dagegen ist der Fahrplan klar: Sollte sich die Bund-Länder-Runde am Montag auf die Eckpunkte einigen, muss Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) daraus eine Rechtsverordnung machen; Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen.



Der Städte- und Gemeindebund rief dazu auf, rasch umfassende Freiheiten für Geimpfte zu ermöglichen. Ein Vorgehen nach dem Motto „Wir warten mal ab, bis die Mehrheit der Bevölkerung ein Impfangebot erhalten hat“, wäre nach den Worten Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg verfassungsrechtlich sehr problematisch. Lesen Sie auch: So dramatisch ist die Corona-Lage in Indien

Was passiert, wenn neue Mutanten auftreten?

Das ist die große Sorge: Virusvarianten können die Impfwirkung abschwächen. Aktuell sei das bei den in Deutschland häufig auftretenden Virusvarianten nicht in einem Ausmaß der Fall, dass dies den Erfolg der Impfung relativiere, heißt es im Regierungspapier. Man müsse das aber beobachten: Möglicherweise müssten Impfstoffe angepasst werden – und genauso müssten die Ausnahmen für geimpfte Personen immer wieder überprüft werden.

Foto: Funke Interaktiv

Impfreihenfolge: Wie lange werden Impfungen noch priorisiert?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte vor dem Impfgipfel eine Aufhebung der Impfreihenfolge im Mai. „Wir müssen die starre Priorisierung schneller auflösen“, sagte Söder der „Bild am Sonntag“. Nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Impfstoffe für jeden komplett freigegeben werden. Spahn dagegen hatte Ende vergangener Woche das Ende der Priorisierung für Juni angekündigt.

Die Bildungsgewerkschaft GEW forderte am Wochenende eine vorgezogene Impfung für sämtliche Lehrer: Wenn Schulen jetzt bis zu einem Inzidenzwert von 165 geöffnet bleiben müssten, sei es notwendig, alle Lehrkräfte in die Impf-Priorisierungsgruppe 2 vorzuziehen, sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dieser Redaktion. Bisher sind die Lehrkräfte an Grund- und Förder- bzw. Sonderschulen in der Impf-Priorisierungsgruppe 2 eingeordnet, alle anderen Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Gruppe 3. „Wer öffnet, muss impfen“, forderte Tepe. Lesen Sie hier: Bundes-Notbremse: Wie geht es für die Schulen weiter?