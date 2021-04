ProSieben zeigt 1. Interview mit Baerbock oder Habeck

Die politische Partei ist überall in Deutschland bekannt und wird auch immer beliebter. Wofür sie steht und seit wann es sie gibt, sehen Sie im Video.

Berlin. Es ist ein historisches Ereignis: Erstmals gehen die Grünen mit eigener Kanzlerkandidatur in den Wahlkampf. Am 19. April entscheidet der Bundesvorstand, ob Annalena Baerbock (40) oder Robert Habeck (51) die Grünen in die Bundestagswahl führt. ProSieben ändert dafür sogar sein Programm.

Grünen-Interview statt „Chernobyl“-Serie

Wie der Sender in einer Presseerklärung mitteilt, wird er am kommenden Montag exklusiv das erste Gespräch mit der frisch gekürten Kanzlerkandidatin oder dem frisch gekürten Kanzlerkandidaten ausstrahlen. Und das zur besten Sendezeit.

Grünen-Chefduo Robert Habeck und Annalena Baerbock: Wer soll die Grünen in die Bundestagswahl führen?

Ab 20.15 Uhr werden die Moderatoren Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke Annalena Baerbock oder Robert Habeck 45 Minuten lang interviewen. Das Interview wird in Berlin aufgezeichnet. Die eigentlich für 20.15 Uhr geplante Ausstrahlung der dritten und vierten Folge der Serie „Chernobyl“ wird damit auf etwa 21 Uhr verschoben.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärt die Programmänderung in einem Statement so: „Die Bundestagswahl 2021 ist so offen wie keine andere.“ Denn zum ersten Mal stehe bereits vor der Wahl fest, dass es eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler geben wird. Diese Wahl möchte der Sender „intensiv begleiten“. Das Interview sei daher bloß der Auftakt.

Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielten die Grünen 2009 mit 10,7 Prozent. Aktuell liegen sie in den Umfragen als zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und verzeichnen etwas mehr als 20 Prozent. Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September statt. (aju)