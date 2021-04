Corona-Impfung: Spahn für mehr Freiheiten für Geimpfte

Offenbar schon bald soll es mehr Freiheiten für Corona-Geimpfte geben. Das kündigt Gesundheitsminister Spahn an. Was dahinter steckt.

Pandemie Spahn kündigt mehr Freiheiten für Corona-Geimpfte an

Berlin.

Gesundheitsminister Spahn kündigt mehr Freiheiten für Menschen mit vollständiger Corona-Impfung an

Nach einem Bericht des RKI ist es unwahrscheinlich, dass sie das Virus übertragen

Was das für Corona-Geimpfte heißt, lesen Sie hier

Ohne Corona-Test shoppen, zum Friseur und verreisen ohne Quarantäne: Das soll nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bald für die Menschen möglich sein, die den vollen Schutz einer Corona-Impfung haben.

Schon in den nächsten Wochen könnten vollständig Geimpfte diese Freiheiten zurückbekommen, sagte Spahn gegenüber der "Bild am Sonntag": „Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssen nach Einschätzung des RKI vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne.“ Lesen Sie hier: Verfassungsrichter Harbarth - Diese Rechte haben Geimpfte

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Spahn kündigt Änderungen für Geimpfte an

Grundlage ist dem Bericht zufolge eine Auswertung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse durch das Robert Koch-Institut (RKI). In einem RKI-Bericht an Spahns Ministerium, der dem Blatt vorliegt, heißt es demnach: „Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen.“ Lesen Sie hier: Verschwörungsmythen - Was hinter den „Würmern“ in Masken und Corona-Tests steckt

Laut "Bild am Sonntag" wurde der Bericht am Samstag an die Länder verschickt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte das RKI um die Analyse gebeten.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Spahn sagte dazu: „Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde.“ Wenn die dritte Welle der Corona-Pandemie gebrochen sei und weitere auf Schnelltests beruhende Öffnungsschritte wie beim Einzelhandel gegangen würden, käme diese Grundsatzentscheidung zum Tragen. „Wir werden diese Erkenntnisse nun zeitnah in Gesprächen mit den Ländern in die Praxis bringen“, sagte der Minister. Lesen Sie hier: Astrazeneca - Bei diesen Nebenwirkungen sollten Sie zum Arzt

Corona - Mehr Infos zum Thema