Corona: Spontaner Gipfel mit Merkel und Ländern einberufen

Corona-Hammer in Berlin: Die beschlossene Osterruhe wird zurückgenommen. Zur Stunde beraten Bund und Länder erneut über die Pandemie.

Die Infektionszahlen steigen wieder an, doch Friseure müssen nicht wieder schließen. Auf diese Regelung haben sich Bund und Länder geeinigt.

Berlin. Die Kritik an den jüngsten Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zum strengen Oster-Lockdown ist groß. Jetzt will sich die Runde am Mittwoch kurzfristig erneut dazu besprechen. Die beschlossenen Ruhetage sollen nach Informationen unserer Redaktion aus Regierungskreisen ersatzlos gestrichen werden.

Die Kanzlerin bezeichnete die Osterruhe als persönlichen Fehler, berichtet der "Spiegel". Demnach sagte die Kanzlerin: "Wenn möglich, muss man ihn noch rechtzeitig korrigieren. Ich glaube, das ist noch möglich." Nun wolle sie die Menschen um Verzeihung bitten. Lesen Sie hier: Was ist ein Ruhetag? Muss man da arbeiten?

"Im Nachgang zu den Beratungen am Montag" finde um 11 Uhr eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder statt, teilte das Bundespresseamt eine halbe Stunde zuvor gegen 10.30 Uhr mit. Um 12.30 will die Kanzlerin dann ein Statement abgeben.

In der Schalte soll es vor allem um den Umgang mit der anhaltenden Kritik an den geplanten Beschränkungen gehen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und CDU-Bundesvorsitzende sagte im Düsseldorfer Landtag mit Blick auf die Corona-Beschlüsse von Wochenanfang: "Ich denke, dass wir sehr kritisch dort über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist".

