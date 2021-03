Kostenlose Schnelltests: Wer sie künftig bekommen kann

Neben den Impfungen gewinnen die Antigen-Schnelltests rasant an Bedeutung bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Der massenhafte Einsatz von Schnell- und auch Selbsttest soll nach dem langen Lockdown weitere Öffnungsschritte flankieren und helfen, Corona-Infektionen und Ausbrüche rechtzeitig zu entdecken.

Schnell- und Selbsttests gehören zur Öffnungsstrategie, auf die sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel geeinigt haben

Jeder Mensch in Deutschland soll einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Die Kosten wird laut Beschluss der Bund übernehmen

Die Tests sollen in kommunalen Testzentren, aber auch bei niedergelassenen Ärzten gemacht werden können

Allerdings hat die Bundesregierung bisher wohl keine Schnelltests vorbestellt

Bund und Länder wollen nun eine gemeinsame Taskforce Testlogistik bilden

Die Hoffnung auf dem Weg aus dem Lockdown ist groß. Denn Schnell- und Selbsttests können künftig etwas mehr Normalität im Pandemie-Alltag ermöglichen. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die nationale Teststrategie.

Bis allen Menschen in Deutschland eine Impfung angeboten werden kann, stellten regelmäßige Corona-Tests einen wichtigen Baustein dar, um sichere Kontakte zu ermöglichen. "Schnell- und Selbsttests sind mit guter Genauigkeit in der Lage festzustellen, ob jemand aufgrund einer akuten COVID-19- Infektion aktuell ansteckend ist", heißt es im Beschluss von Bund und Ländern.

Schnelltests kaufen: In Apotheken, Läden und Online

Kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger sollen schon ab 8. März möglich sein. Der Bund will ab dann die Kosten dafür übernehmen. Die Länder sollen die Tests schnellstmöglich anbieten, auch mit einer Bescheinigung zum Ergebnis. Konkret soll mindestens ein Schnelltest pro Person und Woche möglich sein, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt. Lesen Sie hier: Inzwischen sechs Selbsttests zugelassen

Daneben ist vorgesehen, dass auch Corona-Selbsttests auf breiter Front genutzt werden können, die bald frei in Apotheken, anderen Geschäften und im Internet zu kaufen sind.

Zudem soll nach den Plänen von Bund und Ländern eine gemeinsame Taskforce zur schnellen und günstigen Beschaffung von Tests eingerichtet werden.

Schnelltests sollen auch in Schulen eigensetzt werden

Laut Beschluss sollen die Länder im Rahmen ihrer Testkonzepte Lehrkräften an Schulen, Personal in Kindergärten, den betreuten Kindern und Schülerinnen und Schülern pro Präsenzwoche ein Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen.

Weiter heißt es, dass es für einen "umfassenden Infektionsschutz" notwendig sei, dass Unternehmen den Mitarbeitenden, die im Betrieb anwesend sein müssen, pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest anzubieten. Dazu will die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch in dieser Woche abschließend beraten.

Corona-Schnelltests: Bund hat keine Vorbestellungen getätigt

Fraglich ist allerdings, ab wann diese bundesweit geplante Teststrategie aufgehen wird. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören war, musste Kanzlerin Merkel bei den Bund-Länder-Beratungen einräumen, dass der Bund für die dringend benötigten Schnell- und Selbsttests zur Absicherung geplanter Lockerungen bislang keine Vorbestellungen getätigt habe. Erst ab April seien jetzt erste verbindliche Lieferungen mit Herstellern vereinbart worden.

Aus Länderkreisen hieß es, das sei haarsträubend. "Der Bund hat nichts geordert.“ Dabei habe Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ganz andere Erwartungen geweckt. Nun würden Selbsttests zur Eigenanwendung zuerst bei Discountern im Regal liegen – bevor der Bund relevante Mengen bereitstellen könne. Die Länder hatten gehofft, der Bund werde sie bei den Testungen von Schulen und Kitas rasch mit Schnelltests unterstützen können.

Viele Länder haben zwar längst selbst Tests bestellt und geliefert bekommen. In Berlin beispielsweise reichen sie aber derzeit nicht aus, um Lehrern zugesagte zweimalige Testungen pro Woche einzuhalten. Mehr zum Thema: Corona: Drogerien und Aldi verkaufen Schnelltests

Tests als Pfeiler der Pandemie-Bekämpfung

Regelmäßige Testungen könnten dabei unterstützen, auch Infektionen bei Menschen ohne Krankheitssymptome zu erkennen, wird im Beschluss von Bund und Ländern betont. Infizierte Personen könnten so schneller in Quarantäne gebracht, dazu ihre Kontakte besser nachvollzogen werden. Der Effekt sei umso größer, je mehr Bürgerinnen und Bürger sich konsequent an dem Testprogramm beteiligten.

So sollen Lockerungen des Lockdowns abgesichert werden: "Bund und Länder sehen eine Chance, dass durch die deutliche Ausweitung von Tests und ein Testprogramm in Verbindung mit einer besseren Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion Öffnungsschritte auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner möglich werden."

