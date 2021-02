Corona: Nach den Friseuren öffnen Fußpflege und Kosmetiker

Corona Kosmetiker und Fußpfleger: Jetzt sind wir an der Reihe

Berlin. Nach den Friseuren scharren die Kosmetikerinnen und Fußpflegerinnen mit den (gepflegten) Hufen. Mit Erfolg. In einigen Bundesländern endet der Lockdown auch für sie am Montag. Ein Überblick.

Die Podologen haben eine Sonderstellung. Die medizinische Fußpflege war schon bisher erlaubt. Zum 1. März öffnen die Friseure. Warum nur sie und nicht die Kosmetiker? Diese pochen auf Gleichbehandlung der körpernahen Dienstleistungen bei den Corona-Auflagen – die Bundesländer feilen bereits daran.

Gesundheit geht vor Schönheit: Erst die medizinische Fußpflege, dann die Nagelstudios

Zum 1. März lockert Bayern für die Anbieter von allgemeiner Fußpflege, Maniküre oder Gesichtspflege. Der Freistaat war auch schon bei Vorreiter bei der Öffnung von Gartencentern und Baumärkten.

Mecklenburg-Vorpommern geht differenziert vor. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 je 100.000 Einwohner dürfen Betriebe für Kosmetik- und Fußpflege aufmachen. Davon profitieren Rostock und der Landkreis Vorpommern-Rügen. Die übrigen Regionen müssen eine Woche warten. Dann läuft der Lockdown ohnehin planmäßig aus.

Corona: Bremen schloss ein Schlupfloch bei den mobilen Diensten

Auch in Sachsen, Hessen und Schleswig-Holstein dürften die Betriebe öffnen, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz allerdings nur die Fußpflege. Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios müssen dort weiter geschlossen bleiben.

Die übrigen Länder warten ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März ab, wo das weitere Vorgehen abgestimmt wird. Indes beeinflussen sich die Länder gegenseitig: Wenn in einem Land Kosmetikbetriebe öffnen, dauert es nicht lange, bis der Nachbar nachzieht. Bremen hat zuletzt noch ein Schlupfloch geschlossen - als mobiler Dienst waren Maniküren oder Kosmetikbehandlungen nicht untersagt.

NRW betont die Bedeutung der Körperhygiene für ältere Menschen

In der neuen Corona-Schutzverordnung von NRW wird begründet, warum das Land die Fußpflege auch in der Pandemie erlaubt: „Vor dem Hintergrund der Bedeutung für die Körperhygiene sind gerade ältere Menschen auf diese Dienstleistungen nach so langer Zeit dringend angewiesen.“

Nach dem letzten Bund-Länder-Treffen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Sonderbehandlung rechtfertigt: Die Entscheidung für die Wiedereröffnung der Friseure habe „nicht nur mit Hygiene“ zu tun, sondern „auch mit Würde“. Die Menschen müssten sich in der Pandemie „selbst wiederfinden“ können. So lässt sich auch das Vorgehen gegenüber den Kosmetikbetrieben rechtfertigen.

Nicht zu öffnen, käme einer Realitätsverweigerung gleich. Für Innenminister Horst Seehofer (CSU) war es schon bei den Friseuren ein offenes Geheimnis, dass sich „regelrecht ein Schwarzmarkt“ entwickelt habe. „Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten“ - auch eine Leitidee.

Weil die Bestimmungen von Land zu Land so unterschiedlich sind, ist in der Branche die Unsicherheit groß. Der Bundesverband Kosmetik- und Fußpflegebetriebe kann sich vor Anfragen nicht retten. Man sei „aufgrund der gespannten Situation“ damit befasst, den Mitgliedern „durch die Corona-Zeit“ zu helfen.“

