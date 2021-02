Corona-Impfung: Spahn und Wieler antworten Bürgern live

Berlin. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus kommt in Deutschland nur schleppend voran, jetzt stellt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem „Town Hall Meeting“ den Fragen der Menschen. Die Gesprächsrunde wird am Samstag ab 14 Uhr in einem Livestream übertragen.

Neben Spahn werden daran auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, sowie der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, teilnehmen. Außerdem wird eine Vertreterin des Impfzentrums Messe Berlin mit von der Partie sein.

Wer Frage an den Gesundheitsminister oder die anderen Gäste hat, kann diese auf zusammengegencorona.de/live einreichen. Auf der Seite wird auch der Livestream übertragen. Die Fragen werden von einem Moderator vorgetragen und von den Gästen beantwortet. Es ist die vierte Veranstaltung dieser Art. Zuletzt hatte Spahn Ende Januar mit Pflegekräften über die Impfungen diskutiert. (küp/AFP)

