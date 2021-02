Einreise aus Österreich und Tschechien: Wer jetzt noch einreisen darf

An den Grenzen zu Tschechien und Österreich gelten seit der Nacht zu Sonntag strenge Kontrollen, um eine Ausbreitung neuer Corona-Mutanten in Deutschland zu beschränken. Deutschland führte vorübergehend stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie im grenzüberschreitenden Luftverkehr aus Tschechien und Österreich ein, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion erklärte.

Berlin. Seit Sonntagnacht sind die Grenzübergänge nahezu dicht: Im Kampf gegen die Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus hat Deutschland die Einreise aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol weitgehend eingeschränkt.

Wenige Stunden nach Inkrafttreten der neuen Regeln bildeten sich am Sonntag lange Autoschlangen an den Grenzübergängen – die Bahnunternehmen haben ihre grenzüberschreitenden Züge ganz eingestellt. Welche Regeln gelten jetzt für die Einreise aus Tschechien, Tirol und anderen besonders gefährdeten Gebieten?

Welche Gebiete sind betroffen? Wie und wo wird kontrolliert?

An den wichtigsten Grenzübergängen zu Tschechien und Tirol sind am Wochenende stationäre Kontrollen errichtet worden. Seit Sonntagmorgen werde nun nach Angaben der Bundespolizei jedes Fahrzeug kontrolliert. Die neuen Regeln gelten wegen des Infektionsgeschehens auch für Reisende aus der Slowakei.

Bis Sonntagmittag seien in Bayern insgesamt 1700 Menschen kontrolliert worden. In mehr als 530 Fällen habe die Bundespolizei die Einreise verweigert.

Die Sorge, kleinere Grenzübergänge könnten sich zu Schleichwegen in die Bundesrepublik entwickeln, ist laut Bundespolizei aktuell unbegründet, da die meisten dieser Waldwege wegen der Schneemassen derzeit ohnehin unpassierbar seien.

Auf der Schiene geht unterdessen gar nichts mehr: Die Deutsche Bahn, die Tschechische Staatsbahn CD sowie die Länderbahn mit ihren Marken Vogtlandbahn und Trilex haben ihre grenzüberschreitenden Züge eingestellt. Die neuen Regeln gelten nach Angaben des Bundesinnenministeriums zunächst bis zum 23. Februar. Möglich ist aber eine Ausweitung auf bis zu drei Monate.

Wer darf trotzdem nach Deutschland einreisen?

Seit Sonntagfrüh dürfen aus den besonderen Risikogebieten nur noch deutsche Staatsangehörige mit ihren Ehepartnern und minderjährigen Kindern einreisen. Auch Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland dürfen die Grenze passieren. Ausnahmen gibt es zudem für einige Berufsgruppen: Ärzte und Ärztinnen sowie Kranken- und Altenpfleger, Fahrer im Güterverkehr und Saisonkräfte in der Landwirtschaft.

Die Einreise ist auch aus humanitären Grünen möglich – zum Beispiel Väter zur Geburt ihres Kindes oder nahe Angehörige zu einer Beerdigung: Dazu zählen Eltern, Ehepartner und Kinder von Verstorbenen. Auch für dringende medizinische Behandlungen ist der Weg nach Deutschland mit einem ärztlichen Attest weiter offen.

Welche Bedingungen gelten für die Einreise nach Deutschland?

Grundsätzlich gilt für alle Einreisenden: Sie müssen an der Grenze einen negativen Corona-Test vorlegen und sich anschließend in Deutschland für zehn Tage in Quarantäne begeben.

Für Personal im grenzüberschreitenden Gütertransport entfallen bisherige Privilegien. Lkw-Fahrer müssen jetzt wie alle anderen Einreisenden auch ein negatives Testergebnis dabei haben. Dieses dürfe nach Angaben des Verbandes VDA nicht älter als 48 Stunden und ärztlich bestätigt sein und müsse dreisprachig vorliegen. Mehr zum Thema:Corona-Impfpass – Reisen bald nur noch mit Impf-Nachweis?

Dürfen Pendler aus Grenzregionen nach Deutschland einreisen?

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stammen rund 45.000 in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also keine Mini-Jobber, aus Österreich und Tschechien. Für bestimmte Berufspendler hat Bayern die Einreisebestimmungen gelockert, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit.

Dies betrifft Mitarbeiter in systemrelevanten Branchen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zählt zu den Ausnahmebranchen etwa Wasser- und Elektrizitätswerke, die Lebensmittelproduktion oder einen Betrieb, der Glasprodukte für die Pharmaindustrie herstellt. Voraussetzung für die Einreise sei dennoch ein maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Zudem müssen sich Pendler vor der Einreise digital anmelden.

Lange Schlangen an der Autobahn 17 im sächsischen Bad Gottleuba: Bundespolizisten kontrollieren Einreisende aus Tschechien.

Foto: Oliver Killig / dpa

Zunächst sollen Pendler bis Dienstag ihren Arbeitsvertrag dabeihaben. Bis dahin wollen die Länder Bayern und Sachsen genaue Listen aufstellen, welche Betriebe als systemrelevant gelten und ab Mittwoch individuelle Bescheinigungen für den Grenzübertritt ausstellen.

Warum wurden die Einreisebestimmungen verschärft?

In Tschechien, Tirol und der Slowakei breiten sich derzeit zwei Mutationen des Coronavirus verstärkt aus. In Tschechien grassiert die britische Mutante B.1.1.7., in Triol die südafrikanische Variante B.1.351. Beide gelten als deutlich ansteckender. Die südafrikanische Mutante ist nach bisherigen Erkenntnissen zudem tödlicher – und manche Impfstoffe gegen das Coronavirus büßen ihre Wirkung ein. Mediziner vermuten zudem, dass die Rate an Zweitinfektionen durch die Mutanten deutlich steigen könnte. Lesen Sie hier: Diese Mutationen breiten sich in Deutschland aus

In Bayern befinden sich alle Hotspots der Corona-Infektionen entlang der Grenzen zu Tschechien und Österreich. In Regionen nahe Tschechien ist insbesondere die britische Virusmutation auf dem Vormarsch. Aus Tirol habe es bislang keine nennenswerte Einschleppung gegeben, erklärt der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner. Mehr zum Thema:Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender

Drohen jetzt weitere Grenzschließungen?

Das will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht ausschließen. Allerdings grassieren in den anderen Nachbarländern der Bundesrepublik die gefährlichen Mutationen des Coronavirus nicht besonders stark. Weiterlesen:Finnland, Norwegen, Israel - Hier sind die Grenzen dicht.

Gibt es Kritik an der Grenzschließung?

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides kritisierte das Vorgehen Deutschlands. „Die Furcht vor den Mutationen des Coronavirus ist verständlich, aber trotzdem gilt die Wahrheit, dass sich das Virus nicht von geschlossenen Grenzen aufhalten lässt“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“. Sie hält es für falsch, „zu einem Europa mit geschlossenen Grenzen wie im März 2020 zurückkehren.“ Gegen die Mutanten helfe nur „konsequentes Impfen sowie die Einhaltung der Hygiene-Regeln“.

Dagegen betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): „Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität.“ (aky/dpa)

