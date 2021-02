Lockdown: Wann ist der nächste Corona-Gipfel mit Merkel?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Corona-Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar. Wichtig sei, inwieweit sich ansteckendere Mutanten des Coronavirus in Deutschland verbreiten.

Berlin. Offiziell geht der Lockdown noch bis zum 14. Februar. Schon jetzt gehen die Meinungen darüber weit auseinander, ob dann Lockerungen in Frage kommen. Eine mögliche Verlängerung des Lockdowns wird auf dem nächsten Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder entschieden. Bayerns Markus Söder (CSU) rechnet für den 10. Februar mit dem nächsten Treffen, wie er am Montag vor einer Sitzung des CSU-Parteivorstands sagte. Ob das Treffen dann wirklich stattfindet, ist noch nicht klar. Mit dem nächsten Corona-Gipfel wird aber allgemein in der kommenden Woche gerechnet.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Söder gehört zu denjenigen, die vor übereilten Lockerungen des jetztigen Lockdowns warnen. Angesichts der auftretenden Mutationen drohe bei einer überstürzten Lockerung ein „großer Rückschlag“. Öffnungen werde es geben, „wenn die Zeit reif ist und die Inzidenzen niedrig“ seien.

Altmaier und Strobl dämpfen Hoffnungen auf Lockerungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte aufgrund der neuen Corona-Varianten eine Verlängerung des Lockdowns trotz niedriger Inzidenzen ins Spiel gebracht. Altmaier sagte der „Welt am Sonntag“, „die aktuelle Entwicklung nährt die Hoffnung, dass wir uns relativ schnell einer Inzidenz von 50 nähern können“. Die Länge des Lockdowns hänge aber auch davon ab, inwieweit sich die ansteckenderen neuen Mutationen des Coronavirus in Deutschland verbreiten.

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dämpfte im Gespräch mit unserer Redaktion die Erwartungen auf Lockerungen. Die Fehler des Lockdown light im November dürften nicht wiederholt werden. Damals seien Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Maßnahmen gemacht worden, „die enttäuscht werden mussten“, sagte Strobl.

Währenddessen forderte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen längerfristigen Corona-Fahrplan bis Ostern. „Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt“, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dazu gehören ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen geschieht“. Der Fahrplan soll aus Ramelows Sicht möglichst bis Ostern gelten. „Wir sind hart an der Grenze der Überforderung. Wir müssen Reserven aufbauen“, betonte er. „Die Debatte über Lockdown und Lockerungen bringt uns nicht weiter.“

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach sich für einen Stufenplan aus. Dieser solle sowohl Lockerungen als auch Gegenmaßnahmen beinhalten, die sich nach bestimmten Inzidenzwerten richten, sagte Weil in der Talkrunde bei „Anne Will“.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Merkel warnt vor übereilter Öffnung der Kitas

Um zumindest Kitas nach dem 14. Februar wieder zügig öffnen zu können, hat Bundesfamilienminister Franziska Giffey (SPD) derweil ein Ampel-Modell vorgeschlagen. „Unser Vorschlag ist eine Kita-Ampel, bei der erst mal die Situation in den einzelnen Kitas den Ausschlag gibt“, sagte Giffey der „Bild am Sonntag".

Kanzlerin Merkel versicherte am Samstag erneut, dass bei Lockerungen der Corona-Maßnahmen Kitas und Schulen zuerst wieder geöffnet werden sollten. „In der Bundesregierung sind wir uns sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist - das unterschätzt niemand von uns“, sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Sie mahnte zugleich zur Vorsicht und dämpfte die Erwartungen an schnelle Öffnungen. Die Infektionszahlen gingen zwar seit einiger Zeit wieder zurück, „die Richtung stimmt“. Es bestehe aber eine „sehr reale Gefahr“ durch die hochansteckenden Virus-Varianten. „Deshalb müssen wir auf unserem Weg durch die nächsten Wochen vorsichtig und behutsam handeln“, sagte Merkel. „Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können.“

Corona-Impfung - Mehr zu den Impfstoffen:

(dpa/afp/jas)