US-Wahl: Erfolg für Donald Trump - US-Präsident hat wohl große Pläne

Ein lokaler Polizeichef aus Arkansas ist nach Gewaltaufrufen gegen Demokraten zurückgetreten

Joe Biden hat die US-Wahl gewonnen – Donald Trump akzeptiert das nicht und hat Klagen eingereicht

Einen ersten Erfolg hatten die stetig wiederholten Vorwürfe des Präsidenten bereits: US-Justizminister William Barr erlaubte Staatsanwälten, Ermittlungen aufzunehmen

Der US-Präsident hat seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen; Beobachter erwarten, dass Trump weitere Offizielle seiner Regierung feuert

Melania Trump rät ihrem Mann einem Medienbericht zufolge dazu, den Sieg von Joe Biden zu akzeptieren

Trump ist der erste Präsident seit George H.W. Bush, der nach nur einer Amtszeit abgewählt wurde – und erst der vierte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs

US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Medienbericht eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024

Der Demokrat Joe Biden wird der nächste und damit 46. Präsident der USA. Kamala Harris wird die erste US-Vizepräsidentin der Geschichte. Donald Trump ist dagegen der erste US-Präsident seit einem Vierteljahrhundert, dem die amerikanischen Wählerinnen und Wähler keine zweite Amtszeit ermöglichen – und der auch eine Woche nach der Wahl und Tage, nachdem das Ergebnis feststeht, seine Niederlage noch nicht eingeräumt hat.

Medienberichten zufolge sollen mehrere Menschen aus dem Umfeld des Präsidenten, unter anderem Tochter Ivanka, Schwiegersohn Jared Kushner und Ehefrau Melania, Trump nahegelegt haben, die Niederlage anzuerkennen. Stattdessen Das Trump-Team hatte bereits vor einigen Tagen begonnen, in einigen Bundesstaaten rechtlich gegen die Wahl vorzugehen.

Allerdings gibt es auch Republikaner, die ihn auf seinem bisherigen Kurs bestätigen. Trump selbst jedenfalls hat noch keine Signale gesendet, die auf ein Anerkennen der Wahlpleite schließen lassen.

US-Wahl: Trump versucht die Wahl weiterhin zu diskreditieren

Nachdem sich Trump bereits kurz nach der Wahl ohne ausreichende Grundlage zum Sieger erklärt hatte, versucht er fortlaufend die Rechtmäßigkeit der Wahl zu diskreditieren. Er sprach von „massivem Betrug“, ohne Belege dafür zu liefern.

Dienstag, 10. November: Lokaler Polizeichef nach Gewaltaufrufen gegen Demokraten zurückgetreten

10.47 Uhr: Nach einem Skandal um Gewaltaufrufe gegen Anhänger der Demokratischen Partei nach der US-Präsidentschaftswahl ist der Polizeichef der Kleinstadt Marshall im Bundesstaat Arkansas zurückgetreten. Am Montag (Ortszeit) löschte der Beamte Lang Holland zudem seinen Aufruf zur Tötung „marxistischer Demokraten“ von einer rechtsgerichteten Website. Zuvor hatte sich der Bürgermeister von Marshall, Kevin Elliott, von den Gewaltaufrufen distanziert.

Holland hatte seiner Wut über den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden über Amtsinhaber Donald Trump auf der Website Parler mit wüsten Beschimpfungen und Mordaufrufen Ausdruck gegeben. „Tod allen marxistischen Demokraten“, schrieb er. „Macht keine Gefangenen und lasst keine Überlebenden zurück!“ Bei vielen Bewohnern von Marshall hatten die Äußerungen für Empörung gesorgt.

Zwei weitere Corona-Fälle im Weißen Haus

10.17 Uhr: Im Umfeld von US-Präsident Donald Trump gibt es laut US-Medienberichten zwei weitere Corona-Infektionsfälle: Wie der Sender ABC am Montag (Ortszeit) berichtete, wurde Bauminister Ben Carson wegen seiner Infektion in das Militärkrankenhaus Walter Reid vor den Toren Washingtons gebracht, in dem auch Trump selbst wegen Covid-19 behandelt worden war. Positiv getestet wurde laut dem Sender NBC auch der ranghohe Präsidentenberater David Bossie.

Carsons stellvertretender Stabschef Coalter Baker sagte dem Sender NPR, der Minister sei guter Dinge und „froh, Zugang zu wirksamen Therapien“ zu haben, die seine Genesung beschleunigten. Der 69-jährige Carson hatte am Dienstag vergangener Woche mit weiteren Mitarbeitern des Weißen Hauses die Stimmauszählung nach der US-Präsidentschaftswahl verfolgt.

Der 55-jährige Trump-Berater Bossie hatte ebenfalls an der Veranstaltung nach der Wahl teilgenommen. Laut NBC News isolierte er sich nach seinem positiven Corona-Test selbst. Bossie sollte eigentlich das Team leiten, das für Trump den juristischen Kampf gegen angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl führen soll. Ob er diese Rolle beibehält, war zunächst unklar.

US-Justizminister erlaubt Staatsanwälten Ermittlungen zu Wahlbetrug

10.03 Uhr: US-Medien zufolge trat nach der Ankündigung von Justizminister Barr der Leiter der für Ahndung von Verstößen gegen das Wahlrecht, Richard Pilger, zurück. Auch interessant: Künftiger Präsident: Was Joe Biden jetzt schon tun kann

6.25 Uhr: Er gilt als höchst loyal gegenüber Donald Trump: US-Justizminister Bill Barr hat Medienberichten zufolge Staatsanwälten die Erlaubnis erteilt, Vorwürfe über Wahlbetrug noch vor der Bekanntgabe der Endergebnisse zu untersuchen. Solche Verfahren dürften aufgenommen werden, wenn es „klare und offenbar glaubwürdige Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten“ gebe, die den Wahlausgang in einem Bundesstaat beeinflusst haben könnten, hieß es in dem Schreiben des Ministers an Staatsanwälte. Das berichteten am Montagabend (Ortszeit) unter anderem die „Washington Post“ und das „Wall Street Journal“.

US-Justizminister Bill Barr erlaubt nach Präsident Trumps bislang nicht belegten Vorwürfen wegen Wahlbetrugs Ermittlungen. Normalerweise dürfen Staatsanwälte erst ermitteln, wenn Endergebnisse vorliegen.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

Normalerweise dürfen Staatsanwälte erst tätig werden, sobald Endergebnisse vorliegen. Das könnte nach der Wahl vom 3. November, je nach örtlicher Rechtslage, noch Tage oder Wochen dauern. Die Bundesstaaten müssen ihre beglaubigten Endergebnisse bis spätestens 8. Dezember nach Washington gemeldet haben.

Trump beklagt Zeitpunkt der Bekanntgabe guter Impfstoff-Nachrichten

4.55 Uhr: Der amtierende Präsident Donald Trump hat die Bekanntgabe vielversprechender Ergebnisse der Hersteller eines Corona-Impfstoffs wenige Tage nach der US-Wahl als politisch motiviert dargestellt. Der Pharmakonzern Pfizer „hatte nicht den Mut“, die guten Nachrichten vor der Wahl bekanntzugeben, kritisierte Trump am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter. Das US-Unternehmen arbeitet bei dem Impfstoff mit der deutschen Firma Biontech zusammen.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Trump kritisierte in seinem Tweet auch die für die Zulassung zuständige Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) seiner Regierung. Die FDA hätte die Ergebnisse früher bekanntmachen sollen, klagte er. „Nicht aus politischen Gründen, sondern um Leben zu retten“, schrieb Trump. Er hatte während des Wahlkampfs immer wieder versprochen, dass es noch vor der Abstimmung gute Neuigkeiten zu Impfstoffen geben werde – und sich davon offenbar politischen Rückenwind erhofft.

„Die FDA und die Demokraten wollten nicht, dass ich vor der Wahl einen Impfstoff-Erfolg habe, deswegen kam es fünf Tage später raus“, schrieb Trump auf Twitter weiter. Die FDA seiner Regierung wird von Stephen Hahn geleitet, den der Republikaner Trump selbst ernannt hat.

Fox News schaltet von Pressekonferenz des Trump-Wahlkampfteams weg

2.32 Uhr: Angesichts unbelegter Anschuldigungen über systematischen Betrug bei der US-Wahl hat der konservative TV-Sender Fox News von einer Pressekonferenz mit dem Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump weggeschaltet. Nachdem Sprecherin Kayleigh McEnany den Demokraten von Wahlsieger Joe Biden zu Beginn unterstellte, dass diese Betrug gutheißen würden, unterbrach Moderator Neil Cavuto: „Wenn sie nicht mehr Details hat, um das zu belegen, kann ich Ihnen das nicht mit gutem Gewissen weiter zeigen“.

Man werde nur weiter über die Pressekonferenz berichten, wenn Belege für die Behauptungen geliefert würden. „Nicht so schnell“, sagte Cavuto weiter, es folgte Werbung. Später bekräftigte der Moderator seine Haltung und sagte, es gebe keine Beweise für die Vorwürfe. Fox News gilt als „Haus und Hof“-Sender Trumps, der einige der Moderatoren des Senders als Freunde bezeichnet. Lesen Sie auch: Nach der Abwahl: Was kann Donald Trump jetzt noch anrichten?

Bolsonaro hält sich mit Gratulation für Wahlsieger Biden weiter zurück

0.05 Uhr: Viele Staats- und Regierungschefs haben dem neugewählten US-Präsidenten Joe Biden schon gratuliert – der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro jedoch hält sich zurück: Wenn „die Zeit reif ist, werde der Präsident dem Wahlsieger gratulieren – „wer auch immer gewählt wird“, sagte Bolsonaros Stellvertreter Hamilton Mourão am Montag (Ortszeit). Der 2018 gewählte Rechtspopulist Bolsonaro, der wegen seines konfrontativen Stils von manchen Tropen-Trump genannt wird, unterstützte Trumps Kandidatur für dessen Wiederwahl offen und brach damit mit der diplomatischen Tradition Brasiliens.

Montag, 9. November: Joe Biden verspricht Amerikanern kostenlose Impfungen

22.20 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat einen entschiedenen Kampf gegen das Coronavirus angekündigt und die Amerikaner auf harte Zeit eingeschworen. „Uns steht immer noch ein sehr dunkler Winter bevor“, sagte der Demokrat in seinem Heimatort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Er kündigte an, im Kampf gegen die Pandemie keine Mühe zu scheuen, sobald er am 20. Januar vereidigt werde.

Es gehe jetzt darum, das Corona-Virus überall zu besiegen, sagte Biden. In seinen neugebildeten Expertenrat zur Corona-Krise habe er auch Fachleute zu internationalen Gesundheitsfragen aufgenommen, „damit wir die globale Führungsrolle im Kampf gegen diese Pandemie wiederherstellen können“.

Biden kündigte einen umfassenden Plan für den Kampf gegen Corona in den USA an. Es gehe darum, die besonders verletzlichen Gruppen vorrangig zu schützen. Dabei nannte er Schwarze, Latinos und Menschen asiatischer Herkunft, die härter von der Pandemie getroffen seien als andere. Alle Amerikaner sollten einen kostenlosen Zugang zu einem Impfstoff erhalten, versprach der gewählte Präsident.

Biden sagte, trotz positiver Nachrichten bei der Suche nach einem Impfstoff werde es noch Monate dauern, bis er in großem Umfang zur Verfügung stehen. Biden rief die Amerikaner dazu auf, Masken zu tragen.

I spent the morning with the co-chairs of my COVID-19 Council discussing the status of this pandemic and how we move forward. Tune in as I provide an update on how we're going to beat this virus. https://t.co/VVGHZNnUFY — Joe Biden (@JoeBiden) November 9, 2020

Medienbericht – Trump erwägt Kandidatur bei Präsidentenwahl 2024

20.08 Uhr: US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Medienbericht eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024. Trump habe darüber mit seinen Beratern gesprochen, schrieb die Website „Axios“ am Montag unter Berufung auf informierte Personen.

Der Amtsinhaber hat immer noch nicht die Niederlage bei der Präsidentenwahl gegen Joe Biden vergangene Woche eingestanden und spricht von Wahlbetrug, der ihn den Sieg gekostet habe. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht.

Mit einer Kandidatur 2024 würde Trump eine zentrale Figur in der Republikanischen Partei bleiben, die er in den vergangenen Jahren weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hat. Zugleich könnte er damit weiter Spenden für einen Wahlkampf einsammeln. Als Kandidat für die Wahl 2020 hatte sich Trump gleich bei seinem Amtsantritt 2017 angemeldet.

Donald Trump feuert Verteidigungsminister Esper

19.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Das Amt soll Christopher Miller übernehmen, wie Trump bei Twitter bekanntgab. Miller war bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums. Lesen Sie dazu: Donald Trump wirft Verteidigungsminister Mark Esper raus

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

First Dog – Joe Bidens Hund stammt aus dem Tierheim

18.46 Uhr: Tierische Premiere im Weißen Haus: Joe Biden wird im Januar mit seinen Hunden Major und Champ den Regierungssitz in Washington D.C. beziehen. Major ist dabei der erste Vierbeiner, der aus dem Tierheim stammt und ins Weiße Haus einzieht. Trump hatte mit der Tier-Tradition gebrochen. Er war der erste Präsident seit über einem Jahrhundert, der auf einen Hund an seiner Seite verzichtete. Lesen Sie dazu: Joe Bidens „First Dog“ stammt aus dem Tierheim

Mit Bidens Hund Major zieht erstmals ein Vierbeiner aus dem Tierheim ins Weiße Haus.

Foto: Stephanie Gomez / picture alliance/AP Photo

Trump will Betrugsvorwürfe auf neuen Rallys bekräftigen

16.23 Uhr: Donald Trump und sein Wahlkampfteam planen offenbar eine neue Serie von Großevents, auf denen Donald Trump um Unterstützung für seinen juristischen Kampf gegen das Wahlergebnis werben will. Das berichten mehrere US-Medien und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Mitglieder des Trump-Teams. Wann diese Rallys stattfinden sollen, wurde nicht bekannt.

Experten sehen keine Erfolgschancen bei Trump-Strategie

16.14 Uhr: Experten sehen derzeit kaum Chancen, dass Donald Trump mit Hilfe von Prozessen den Ausgang der Wahl noch maßgeblich beeinflussen könnte. „Trumps Prozess-Strategie führt ins Leere“, sagt der Wahlrechtsexperte Richard Hasen von der University of California in Irvine. „Sie wird den Ausgang der Wahl nicht beeinflussen.“ Der Wahlrechtsexperte Steven Huefner von der Ohio State University betont, die Betrugsvorwürfe seien „vage“. „Man braucht Fakten, um Behauptungen zu unterlegen.“

Selbst wenn in einzelnen Fällen ein Fehlverhalten aufgedeckt werden sollte: Klagen dürften nur dann Erfolgschancen haben, wenn diese Fälle das Wahlergebnis ändern könnten. Und in den entscheidenden Bundesstaaten hat Biden mit tausenden oder sogar zehntausenden Stimmen Vorsprung gewonnen.

Trumps Wahlkampfteam ist bislang Beweise für angeblichen Wahlbetrug schuldig geblieben. In keinem Bundesstaat haben die Wahlbehörden größere Unregelmäßigkeiten gemeldet, auch internationale Wahlbeobachter sehen keine Grundlage für Betrugsvorwürfe.

Wegen des sehr engen Wahlausgangs werden Neuauszählungen in den Bundesstaaten Georgia und Wisconsin erwartet, auch in anderen Bundesstaaten ist ein solches Vorgehen möglich. Allerdings dürfte auch das Experten zufolge wenig ändern. „Bei Wahlen in der jüngeren US-Geschichte haben Neuauszählungen fast nie mehr verändert als einige hundert Stimmen“, sagt Wahlrechtsexperte Huefner.

Trump-Fans in Pennsylvania resignieren Trump-Fans in Pennsylvania resignieren

Biden präsentiert Corona-Expertenrat

13.48 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat am Montag seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. „Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen“, erklärte Biden in einer Pressemitteilung. Der Expertenrat solle dabei unterstützen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten. Dabei gehe es vor allem darum, steigende Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, die Entwicklung und Verteilung von sicheren und wirksamen Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Der neue Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University, wo sie unter anderem zur Gesundheitsförderung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen forscht. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen.

Melania Trump soll US-Präsidenten wohl geraten haben, Niederlage einzugestehen

13.27 Uhr: Einem Bericht von CNN zufolge soll Melania Trump ihrem Mann dazu geraten haben, die Niederlage bei der US-Wahl einzugestehen. Melania habe demnach gesagt, dass nun die Zeit gekommen sei, die Niederlage zu akzeptieren.

Auch Schwiegersohn und Berater Jared Kushner habe demnach versucht, Trump davon zu überzeugen, berichtet der Sender mit Berufung auf zwei nicht näher genannte Quellen. Derweil scheint sich der engere Zirkel von Trump aufzuspalten. Trumps Söhne, Donald Jr. und Eric, kämpfen weiter an der Seite ihres Vaters, der die Wahl immer noch für „gestohlen“ hält.

Dem Bericht zufolge üben beide Druck auf verbündete Republikaner und Anhänger aus. Sie sollen die Politiker dazu aufgefordert haben, öffentlich die Wahl abzulehnen – auch wenn übereinstimmende Hochrechnungen von mehreren Medien, Joe Biden als Gewinner der US-Wahl zeigen.

Jason Miller, Sprecher der Trump-Kampagne, dementierte auf Twitter am Sonntagmorgen, dass Kushner dem US-Präsidenten dazu geraten habe, seine Niederlage einzugestehen. „Diese Geschichte ist nicht wahr“, schrieb er. Dennoch blieb CNN bei seiner Darstellung.

Melania Trump an der Seite ihres Mannes in der Nacht der US-Wahl.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

US-Wahl – Biden-Erfolg für Söder „ein Sieg über Hetzer und Spalter“

11.57 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA auch als deutliches Signal gegen Hetze und Verschwörungstheorien in Deutschland. Der Wahlerfolg Bidens sei „ein Sieg über Hetzer und Spalter“, sagte der CSU-Chef am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. Er hoffe, „dass es die Welle derer bricht und den Wind aus den Segeln derer nimmt, die glauben, in gleicher Weise unser Land spalten zu können mit absurden Verschwörungstheorien und hoher Aggression.“

Statt der Aggression habe sich in den USA die Vernunft durchgesetzt, betonte Söder. Für das transatlantische Verhältnis hoffe er „wieder auf mehr Gemeinsamkeit“ und darauf, „dass zum Teil einseitig politisch motivierte Truppenabzugspläne dann vielleicht auf Eis gelegt werden“. Aus seiner Sicht brauche es nun ein Angebot im Namen von ganz Europa an die USA für die künftige Zusammenarbeit.

Merkel gratuliert Biden zu Sieg bei US-Wahl

11.22 Uhr: Angela Merkel (CDU) hat sich am Montag in Berlin mit zuversichtlichen Worten zur Wahl Joe Bidens zum 46. US-Präsidenten geäußert. Die Bundeskanzlerin gratulierte Biden und seiner Vizekandidatin Kamala Harris und betonte die große Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft. Diese sei ein „gemeinsamer Schatz“, den es zu bewahren gelte.

Merkel betonte, dass sich Europa beim Neuanfang der Partnerschaft verändern müsse: „Wir wissen, dass wir mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen.“ Die USA erwarteten von Deutschland und anderen europäischen Staaten „zu recht“ stärkere eigene Anstrengungen für die Bewahrung von Frieden und Freiheit. Allerdings hätten die Europäer sich auch bereits „längst auf diesen Weg gemacht“, betonte Merkel weiter. Hintergrund ist unter anderem die Forderung der USA nach höheren Verteidigungsausgaben der Europäer, die auch von Biden erhoben wird.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie, Terrorismus und die Erderwärmung sei man aufeinander angewiesen, so Merkel weiter. Sie setze darauf, dass man diesen globalen Herausforderungen „Seite an Seite“ begegnen werde. Die traditionell engen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hatten in den vergangenen Jahren stark gelitten. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Kritik an Deutschland geäußert, teils auch in aggressivem Ton. Darauf und auf den Umgang Trumps mit den Wahlergebnissen ging Merkel am Montag mit keinem Wort ein.

Berlin im Februar 2013: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige US-Vizepräsident Joe Biden im Kanzleramt.

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Wladimir Putin will Wahlsieger erst nach vollständiger Auszählung der Stimmen gratulieren

11.13 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will dem Sieger der US-Präsidentenwahl erst nach Auszählung der Stimmen gratulieren. „Wir halten es für richtig, bis zur offiziellen Verkündung der Ergebnisse der Wahl zu warten“, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Zugleich sagte er, dass Putin zur Zusammenarbeit mit jedem Präsidenten bereit sei und die Wahl der amerikanischen Bevölkerung achte.

Traditionell gilt der Kremlchef als jemand, der besser mit einem Republikaner wie US-Präsident Donald Trump als mit einem Demokraten wie Joe Biden zurechtkommt. Putin, der für einen ultrakonservativen und autoritären Führungsstil steht, sind besonders die ständige Kritik der US-Demokraten an demokratischen Rückschritten und an der Verletzung der Menschenrechte lästig.

US-Wahl: Altmaier optimistisch

11.12 Uhr: Peter Altmaier hat sich optimistisch zum Ausgang der US-Wahlen geäußert. Es gebe nun die Möglichkeit für einem Neustart in den Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten, so der Bundeswirtschaftsminister. „Ich glaube, das ist eine Chance, manche Dinge auch wieder ins Lot zu bringen, die sich in den letzten Jahren ungünstig entwickelt haben“, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Deutschlandfunk.

Fortschritte erwartet Altmaier vor allem in der Klimapolitik. Bidens Ankündigung, dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten, bedeute, es bestehe „jetzt wieder eine Chance und eine wirkliche Aussicht, dass wir im Klimaschutz gemeinsam vorangehen“. Wenn sich die USA den Plänen von Europa und Japan anschlössen, bis 2050 klimaneutral zu werden, „dann wäre das etwas Gutes nicht nur für die Wirtschaft, sondern insbesondere für den Planeten“, sagte Altmaier. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen gekündigt.

Trump nach nur einer Amtszeit abgewählt – Seltenheit in US-Geschichte

11.05 Uhr: In den USA ist es selten, dass ein Präsident nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus gewählt wird. In der rund 230-jährigen Geschichte des Landes haben von den am Ende ihrer ersten Amtszeit erneut antretenden Kandidaten nur neun nicht noch einmal gewonnen. Donald Trump wäre der zehnte in dieser Reihe – und erst der vierte seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das waren die US-Präsidenten mit nur einer Amtszeit oder weniger:

1989 bis 1993: George Bush senior

1977 bis 1981: Jimmy Carter

1974 bis 1977: Gerald Ford (Er löste Richard Nixon wegen des Watergate-Skandals 1974 ab)

1929 bis 1933: Herbert Hoover

1909 bis 1913: William Howard Taft

1889 bis 1893: Benjamin Harrison

1837 bis 1841: Marin Van Buren

1825 bis 1829: John Quincy Adams

1797 bis 1801: John Adams

