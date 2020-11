Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 290 Millionen Masken aus Bundesbeständen an Pflegeheime und ambulante Pflegedienste liefern, um Pflegekräfte und Pflegebedürftige zu unterstützen. An die rund 33.000 Einrichtungen sollen nach Angaben des Ministeriums insgesamt knapp 100.000 Pakete mit jeweils 1000 hochwertigen FFP2-Masken zum Eigenschutz für das Personal und 2000 einfache OP-Masken für Pflegebedürftige und ihre Besucher geliefert werden.

Maskenpakete sollen bis Weihnachten eintreffen

Bis Weihnachten soll jede Einrichtung mindestens ein Paket erhalten, größere stationäre Einrichtungen sollen bis Ende Januar weitere Pakete bekommen. Die Masken stammen aus den Regierungsbeständen, die im Frühsommer angeschafft worden waren. „Die erfolgreichen Beschaffungsanstrengungen eröffnen Spielräume, die ich nutzen möchte, um Pflegeeinrichtungen gezielt und zusätzlich bei der Versorgung mit Schutzmasken zu unterstützen“, schreibt Spahn in einem Brief an die Pflegeeinrichtungen, der unserer Redaktion vorliegt. (jule)