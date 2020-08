Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll seine Partei als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl führen. Präsidium und Vorstand der Partei nominierten ihn auf Vorschlag der beiden Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einstimmig.

Der ehemalige Hamburger Bürgermeister wird die SPD in die Bundestagswahl führen. So will Scholz Kanzler werden.