Tod von George Floyd: Proteste in Minneapolis eskalieren

Bei neuen Protesten gegen Polizeigewalt in den USA haben Demonstranten in Minneapolis eine Wache in Brand gesetzt. Hintergrund ist der Tod eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz.

Polizeigewalt in den USA: Mob zündet Wache in Minneapolis an

Washington. Nach dem tödlichen Skandal-Einsatz in Minneapolis gegen den am Boden liegenden, unbewaffneten Schwarzen George Floyd eskaliert die Lage im Stundentakt. Die Polizei in der Metropole des Bundesstaates Minnesota musste am Donnerstagabend die in der Nähe des Tatorts liegende Wache evakuieren.

Hunderte Demonstranten hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und Feuer gelegt. Es kam es zu Plünderungen und Brandschatzungen. 200 Geschäfte wurden zerstört. Straßenzüge glichen einem Schlachtfeld. Die Staatsgewalt reagierte mit Tränengas, Schlagstöcken und Festnahme. Darunter war auch ein Team des Senders CNN, das während der Arbeit vor laufender Kamera abgeführt wurde.

„Haupttäter“ noch immer nicht festgenommen

Protestierende erklärten die Gewaltexplosion vor allem damit, dass der per Video überführte „Haupttäter”, Officer Derek Chauvin, der minutenlang sein Knie auf den Hals des wegen einer Bagatelle (gefälschter 20 Dollar-Schein) festgenommenen Schwarzen gepresst hatte, was zu dessen Tod führte, noch immer auf freiem Fuß und nicht unter Mordanklage gestellt worden ist.

Polizisten bei den Protesten in Minneapolis, Minnesota.

Der zuständige Staatsanwalt Michael Freeman sagte, man habe bei der Beweisaufnahme noch kein „komplettes Bild”. Entscheidend hier: Ohne das Handy-Video der 17-jährigen Passantin Darnella Frazier, die zufällig Zeugin der Festnahme Floyds am Montag wurde und auf den Auslöser drückte, wären die markerschütternden Umstände seines Todes nach Einschätzung von Kriminologen wohl vor der Öffentlichkeit verborgen geblieben. Floyd, unbewaffnet und bewegungsunfähig gemacht, klagte über starke Schmerzen und rief mehrfach: „Bitte, bitte, ich kann nicht atmen.”

Donald Trump droht den Demonstranten auf Twitter

Seine Angehörigen sagen: „Es war eine Hinrichtung am helllichten Tag.” Gouverneur Tim Walz rief aufgrund der Unruhen die Nationalgarde auf den Plan und verhängte den Notstand. Schwarze Bürgerrechtler wie Jesse Jackson unterstützten die Proteste, pochten aber auf den Verzicht blinder Gewalt. Anstatt beruhigend zu agieren, schüttete Präsident Donald Trump via Twitter Öl ins Feuer.

Er nannte die nicht-friedlichen Demonstranten „Schlägertypen” und drohte mit Intervention durch das Bundes-Militär: „Wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen”, sagte er. Bürgermeister Joseph Frey (38) zeigte sich bestürzt über Trumps Rhetorik. Twitter erkannte in der Androhung eine „Verherrlichung von Gewalt” und versah den präsidialen Tweet mit einem Warnhinweis. Weil der Kurzmitteilungsdienst jüngst ähnlich vorgegangen war, als Trump nachweislich Unwahrheiten über die Zuverlässigkeit von Briefwahlen verbreitet hatte, unterschrieb der Präsident am Donnerstagabend ein Dekret.

Großes Misstrauen in Staat und Polizei

Damit sollen soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook stärker an die Kandare genommen und juristisch belangt werden. Unterdessen wächst in der afro-amerikanischen Community landesweit, es gab auch teils gewalttätige Proteste in Los Angeles, Memphis, New York, Phoenix, Columbus, Denver und Louisville, die Sorge, dass die vier am Einsatz in Minneapolis beteiligt Polizisten straffrei ausgehen könnten.

„Es gibt großes Misstrauen in den Staat und die Polizei”, sagte Princeton-Professor Eddie Glaude. Ben Jealous, früher Chef der wichtigsten Schwarzen-Lobby NAACP, deutete die Unruhen so: „Wenn man Gerechtigkeit über lange Zeit verweigert, kommt so etwas heraus.” Gemeint ist: Schwarze sind, auch weil sie in „systemrelevanten Bereichen” mit viel Publikumskontakt arbeiten (Supermärkte, Botendienste, Fleischfabriken etc.), überproportional, teilweise 20, 30 % mehr als Weiße, von der Coronavirus-Katastrophe betroffen.

Tödliche Gewalt gegen Afro-Amerikaner und extremer Alltagsrassismus

In vielen Fällen kommt staatliche Hilfe nicht bei Ihnen an. Dazu häufen sich in jüngster Zeit spektakuläre Fälle von tödlicher Gewalt gegen Afro-Amerikaner oder extremer Alltagsrassismus, die per Video weltweite Verbreitung finden. In Georgia wurde im Februar Ahmaud Arbery beim Joggen in Selbstjustiz von zwei Weißen erschossen, die ihn fälschlicherweise für einen Einbrecher hielten. Acht Wochen lang sahen zwei Staatsanwälte weg. Nur durch Video-Sequenzen wurden die Täter festgenommen.

An vielen Orten der USA demonstrieren die Menschen gegen die erneute Polizeigewalt.

Im Central Park von New York bat der schwarze Vogel-Enthusiast Chris Cooper in dieser Woche die weiße Hundebesitzerin Amy Cooper (nicht verwandt), sie möge ihr Tier wie vorgeschrieben anleinen. Die Frau bediente hysterisch den Polizeinotruf 911 und erklärte, ein afro-amerikanischer Mann „bedroht mein Leben”. In Louisville/Kentucky wurde die Schwarze Breonna Taylor (26) in ihrer eigenen Wohnung von Polizisten mit acht Schüssen getötet.

Hinrichtungs-Szenen live über Facebook übertragen

Die Cops hatten sich bei einer Drogen-Razzia in der Adresse geirrt. Vorfälle, die anknüpfen an Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner oder Freddy Grey. Namen, die in den USA jeder Afro-Amerikaner mit Rassismus und tödlicher Gewalt in Verbindung bringt. Nicht zu vergessen Philando Castile. 2016 verlor der Polizist Jeronimo Yanez bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Minneapolis die Nerven. Er feuerte sieben Kugeln auf den im Auto sitzenden Castile.

Brutaler Polizeieinsatz gegen Afroamerikaner: Entsetzen in den USA

Weil er glaubte, dass der Schwarze nicht nach einer Brieftasche greifen wollte. Sondern nach einer Waffe. Fehleinschätzung. Diamond Reynolds, die Freundin des Opfers, postete um Gnade flehend die Hinrichtungs-Szenen live auf Facebook. Dabei saß ihre vierjährige Tochter auf dem Rücksitz. Mark Dayton, der damalige Gouverneur von Minnesota, sagte nach dem Freispruch für Officer Yanez, Philando Castile wäre noch am Leben, wenn seine Hautfarbe weiß gewesen wäre.