Coronavirus: Die Deutschen sehen für die Zukunft schwarz

Berlin. Die Stimmung der Deutschen in der Pandemie trübt sich offenbar ein. Jeder vierte Befragte (24 Prozent) gab in einer repräsentativen Umfrage an, er sehe im Falle eines Andauerns der Krise „schwarz für Deutschland“.

Laut den Ergebnissen einer wöchentlich durchgeführten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts USUMA im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, welche unserer Redaktion vorliegt, vertraut zwar eine Mehrheit von 75 Prozent auf eine Bewältigung der krisenbedingten Herausforderungen. Dennoch ist dies der niedrigste Wert seit Beginn der Befragungen Ende März.

Coronavirus: Jeder fünfte hat Angst vor der Zukunft

Damals waren 90 Prozent davon überzeugt, dass Deutschland die Situation bewältigen werde. 19 Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten zudem „häufige Angst vor dem, was kommen wird“. Auch dies sind den Angaben zufolge mehr als in vorherigen Befragung.

Der Anteil derer, die daran glauben, „dass alles gut wird“, lag mit 81 Prozent weiterhin hoch, hat aber zuletzt kontinuierlich abgenommen.

Die Zuversicht wächst ein wenig

Nach der persönlichen Situation der Teilnehmer befragt, wächst dagegen offenbar die Zuversicht. 36 Prozent der Befragten glauben den Angaben zufolge, dass die Corona-Krise langfristig keine oder nur kleine Auswirkungen auf sie haben wird. In den vergangenen Wochen war nur etwa jeder Fünfte dieser Überzeugung.

Eine Mehrheit von 62 Prozent rechnet zwar weiterhin mit weitreichenden Auswirkung auf die persönliche Lebenslage. In den Wochen davor waren dies jedoch noch bei etwa vier von fünf Befragten (77 Prozent) der Fall.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung lässt nach eigenen Angaben seit 30. März Veränderungen im Meinungsklima während der Corona-Krise analysieren. Die Erhebung findet den Informationen zufolge über einen längeren Zeitraum wöchentlich statt.

Befragt werden In einer repräsentativen Zufallsauswahl pro Woche 300 Wahlberechtigte. Das Verfahren werde auch in Wahlkämpfen eingesetzt, um Veränderungen im Meinungsklima festzustellen.

Steinmeier: "Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen" Steinmeier- Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen

77 Prozent befürworten Kontaktsperren

Die Akzeptanz der Corona-Politik ist unter der bundesdeutschen Bevölkerung weiterhin hoch, lässt aber leicht nach. Darauf deuten Umfragedaten einer weiteren Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)hin, die ebenfalls unserer Redaktion vorliegt. Demnach befürworteten Mitte der vergangenen Woche 77 Prozent der Befragten die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus. Den Höchststand hatte die Umfrage in der letzten Märzwoche mit 89 Prozent gezeigt. Seitdem sinkt die Zustimmung.

Die Compass-Umfrage ist eine tägliche Online-Erhebung von infratest-dimap unter Leitung von Gert Wagner (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin). Befragt werden rund 1.000 Bundesbürger. Die Erhebung ist nicht repräsentativ, entspricht aber der Zusammensetzung des Mikrozensus 2018 beim Statistischen Bundesamt.

Viele Patienten schrecken in der Corona-Krise vor Arztbesuchen zurück. Den Deutschen macht das Virus zunehmenden Sorgen.

Foto: Benjamin Ulmer / dpa-tmn

Mittlerweile 18 Prozent der Teilnehmer „halten die Maßnahmen der Behörden und Gesundheitseinrichtungen für übertrieben“. Vor Ostern lag dieser Anteil bei 14 Prozent, nach den Feiertagen bei 17 Prozent. Um ihre Gesundheit machen sich noch 19 Prozent der Befragten Sorgen. Ende März waren es 25 Prozent. Eine Smartphone-App zur Nachverfolgung der Infektionsketten würden 56 Prozent der Teilnehmer installieren.

Zahl der Coronatoten um 281 gestiegen

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Deutschland gegenüber dem Vortag um 281 auf insgesamt 4879 gestiegen. Die Zahl der Infektionen lag den Angaben nach bei 145.694. Das war laut RKI eine Zunahme um 2237.

Gleichzeitig hat sich auch die Zahl der an Covid-19 Genesenen um 4200 auf nunmehr 99.4000 erhöht. Von der Ausbreitung am stärksten betroffen sind nach wie vor Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.