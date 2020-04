Justizministerin Lambrecht verteidigt drastische Corona-Maßnahmen

Berlin. Nach vier Wochen Coronavirus-Ausnahmezustand wächst der Rechtfertigungsdruck auf die Bundesregierung. Wie weit muss und darf die Politik mit ihren Pandemie-Maßnahmen in das öffentliche Leben des Landes und seiner Bürger eingreifen? Zahlreiche Grundrechte sind derzeit eingeschränkt, um eine weitere Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus zu unterbinden.

Trotz erster Lockerungen für Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern Ladenfläche dauern viele Restriktionen in Handel und Gastgewerbe an. Die Reisefreiheit ist durch weitgehend geschlossene Grenzen in die meisten EU-Nachbarländer und teils sogar in andere Bundesländer beeinträchtigt. In einer wachsenden Zahl von Bundesländern ist Einkaufen oder die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs für die Bürger fortan nur noch mit Mund-Nasen-Schutzmaske erlaubt.

Und auch das Grundrecht, gegen diese weitreichenden Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Pandemie zu protestieren, ist eingeschränkt. Denn: Große Demonstrationen verstoßen gegen das Kontaktverbot.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) verteidigt die harten Einschnitte im Kampf gegen die Pandemie. Zugleich sagt die Ministerin, dass die Einschränkungen der Freiheit „ausführlicher und gründlicher begründet werden müssen“, je länger sie andauerten. Zur aktuellen Debatte stellte unsere Redaktion drei Fragen an Lambrecht.

Welchen Schaden nimmt die Demokratie, wenn über Monate fundamentale Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden – noch dazu ohne Beteiligung des Bundestages?

Christine Lambrecht: Unsere Demokratie zeigt in dieser noch nie dagewesenen Bewährungsprobe doch gerade, wie stark und krisenfest sie ist. Das Infektionsschutzgesetz ist vom Bundestag beschlossen und bildet die rechtliche Grundlage für alle Einschränkungen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen müssen sich selbstverständlich für ihr Handeln im Bundestag und in den Landesparlamenten verantworten – aber auch in der Öffentlichkeit.

Es gibt breite öffentliche Debatten über das Für und Wider von Lockerungen der Beschränkungen. Und alle Einschränkungen unterliegen gerichtlicher Kontrolle. Eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen zu Gottesdiensten, Demonstrationen und Ladenöffnungen hat es allein in den vergangenen Tagen gegeben. Ich finde, dass wir diese schwere Krise als demokratischer Rechtsstaat bisher sehr gut bestehen.

Welche Maßnahmen gehören als erstes auf den Prüfstand?

Lambrecht: Keine Einschränkung unserer grundlegenden Freiheiten darf einschneidender sein oder länger dauern, als es unbedingt zum Schutz des Lebens und der Gesundheit erforderlich ist. Die Frage, welche Beschränkungen notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, stellen wir dauernd und wägen sie gründlich ab.

Und je länger die Beschränkungen gelten, desto ausführlicher und gründlicher müssen sie begründet sein. Nur so können wir in der Bevölkerung Akzeptanz für unsere Entscheidungen finden. Der Blick auf den jeweiligen Einzelfall ist dabei entscheidend. Demonstrationen kann man nicht pauschal verbieten. Es gibt häufig mildere Mittel, die Gesundheitsschutz und Versammlungsfreiheit in Einklang bringen können. Dazu gehören strikte Abstandsregeln und kleine Teilnehmerzahlen.

Hört die Politik zu sehr auf die Virologen?

Lambrecht: Der Rat der Virologen ist ebenso wichtig wie der Blick auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Krise. Wir als politisch Handelnde müssen immer die ganze Entwicklung sehen und uns ein Gesamtbild verschaffen. Am Ende müssen wir entscheiden und tragen die Verantwortung.

