Brüssel. Das hat in der Corona-Krise noch gefehlt: Während die Seuche in Europa täglich Tausende Menschen tötet, hat unter den EU-Mitgliedsländern ein erbitterter Streit ums Geld für die Zeit danach begonnen. Die Regierungen vor allem Italiens, Spaniens und Frankreichs fordern mit großer Härte, dass die EU-Staaten erstmals gemeinsam Schulden aufnehmen, um so ihren Kampf gegen Corona und die Folgen zu finanzieren.

Die „Corona-Bonds“ könnten verhindern, dass stark verschuldete Länder wie Italien neue Kredite bald nur noch gegen hohe Zinsen bekommen und damit in die Knie gezwungen werden. Sie würden stattdessen von der besseren Kreditwürdigkeit starker Unionsstaaten profitieren.

Der Haken: Die EU-Mitglieder, auch Deutschland, müssten dann für die Schulden anderer Länder haften. Das würde die Spielregeln der Gemeinschaft grundlegend ändern. Die EU wäre plötzlich doch eine Haftungsunion, ohne dass ausreichende Sicherungen vorhanden sind. Ist das Tabu einmal gebrochen, dürften sich bald weitere Anlässe finden.

„Corona-Bonds“ wären frühestens in zwei Jahren einsatzbereit

Christian Kerl, EU-Korrespondent

Die Bundesregierung hat die Idee schon in der Eurokrise abgelehnt. Sie tut es – wie andere Regierungen – auch jetzt. Gut so. Selbstverständlich müssen sich die EU-Staaten in dieser Krise gegenseitig beistehen. Aus Solidarität. Und aus Eigennutz: Aus diesem tiefen Tal kommen die eng verflochtenen EU-Mitglieder nur vereint heraus. Aber es stehen schon ausreichend andere Instrumente bereit. Vor allem der Euro-Rettungsschirm ESM: Er ist mit einer Reserve von aktuell 400 Milliarden Euro doch genau für solche Fälle und mit Blick auf Italien geschaffen worden. Die EU-Investitionsbank kann helfen, ein milliardenschwerer Notfallfonds ist im Gespräch.

Die Corona-Bonds aber wären wegen schwieriger finanztechnischer Details frühestens in zwei Jahren einsatzbereit. Warum versuchen Rom, Madrid und Paris dennoch, ausgerechnet jetzt eine alte Schlacht erneut zu schlagen, die tiefe Gräben in der EU wieder aufreißt? Der moralische Druck, den sie mit düsteren Warnungen aufbauen, ist enorm. Die Erfolgsaussichten sind es nicht. Hintergrund: Lösen Corona-Bonds die Krise und wie funktionieren sie?

Südeuropäische Staaten enttäuscht von fehlender Solidarität

Freilich steckt hinter den massiven Forderungen auch viel Enttäuschung der Südeuropäer: In der ersten Stunde der Corona-Not hat es in der EU leider an Solidarität und Kooperation gemangelt. Auch wenn die Nationalstaaten und nicht Brüssel für öffentliche Gesundheit und Katastrophenschutz zuständig sind – der nationale Egoismus in vielen Hauptstädten ging zu weit. Die Alleingänge zur Grenzschließung waren ebenso schädlich wie die fehlende Hilfsbereitschaft. Vergeblich bat Italien bei den EU-Partnern um Schutzausrüstung. Am Ende half ausgerechnet China – Deutschland verhängte lieber ein Exportverbot. Das hat Wunden gerissen.

Deshalb ist im Streit um Corona-Bonds nicht nur das bessere Argument gefragt, sondern Verständnis. Und praktische Solidarität, jetzt. Die Behandlung von Corona-Patienten aus Italien und Frankreich in deutschen Krankenhäusern ist ein wichtiges Signal. Da muss in der EU viel mehr geschehen: Warum stehen im Norden und Osten des Kontinents so viele Intensivbetten leer, während Corona-Kranke im Süden mangels Versorgung sterben? Jeder Tag zählt! Die von der EU versprochene Schutzausrüstung muss endlich geliefert werden.

Und ja, später geht es auch um Geld: In Europa wird nach der Pandemie ein großes Wiederaufbauprogramm gebraucht. Der Marshallplan wird viele Milliarden kosten. Nur: Eine gemeinsame Kreditkarte für die EU-Staaten namens Corona-Bonds braucht es für alle diese Hilfen nicht. Diese Phantomdebatte ist Gift für den Zusammenhalt. Sie lenkt nur ab von dem, was jetzt nötig ist: praktische und schnelle Solidarität.