Berlin. Offiziell ist er gar nicht mehr aktiv – und trotzdem sorgt der „Flügel“ in der AfD immer noch für Unruhe. Doch dieses Mal ist es nicht „Flügel“-Frontmann Björn Höcke, der provoziert, sondern Parteichef Jörg Meuthen, der in einem Interview mit der Online-Plattform „Tichys Einblick“ laut darüber nachdenkt, aus einer Partei zwei zu machen. Der völkisch-nationalistische „Flügel“ und seine Anhänger auf der einen Seite – der Rest der AfD auf der anderen.

Es gehe ihm darum, einen strategischen Dialog anzustoßen, so Meuthen am Mittwoch. Jeder wisse, dass der „Flügel“ und dessen maßgebliche Exponenten die AfD Stimmen im bürgerlichen Lager kosten würden, während der „bürgerlich-konservative“ Teil der Partei umgekehrt den „Flügel“ daran hindere, noch bessere Wahlergebnisse zu holen.

AfD versus „Flügel“: Meuthen sieht grundlegende Unterschiede

Am Donnerstag legte Meuthen nach: Der „Flügel“ und der eher wirtschaftsliberal geprägte Teil der Partei pflegten „grundlegend unterschiedliche Politikverständnisse“ und „zu Teilen fundamentalen Dissens“ über Inhalte und Stil politischer Arbeit. Das könne man nicht „mit diplomatischer Einheitsrhetorik übertünchen“. Auch eine Frist setzte Meu­then seinen Parteifreunden: „Wir sollten in Ruhe darüber diskutieren, aber dann auch bis Ende des Jahres zu einer Entscheidung kommen“, sagte er.

Die Frage, wie mit dem „Flügel“ und seinen Anhängern umzugehen ist, sorgt in der AfD seit Langem für Streit. Angeführt von Björn Höcke und Andreas Kalbitz markiert das Netzwerk den äußersten rechten Rand der Partei. Erst vor wenigen Wochen erklärte der Verfassungsschutz den „Flügel“ offiziell zum Beobachtungsobjekt – mit Höcke und Kalbitz werde die Gruppierung angeführt von Rechtsextremisten, so Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.

Das Bundesamt verweist dabei explizit auf Höckes Dresdner Rede, in der er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert hatte, und auf einen Gesprächsband, in dem er von einem großen „Remigrationsprojekt“ träumt – was nicht ohne „wohltemperierte Grausamkeit“ möglich sein werde.

Trotz Auflösung: „Flügel“-Anhänger auch weiterhin Teil der AfD

Mit der Beobachtung können nicht nur Gespräche und Treffen von Parteimitgliedern leichter überwacht werden. Auch der Imageschaden ist gewaltig. In den Umfragen ist die Partei von den Höhenflügen der Vergangenheit derzeit ohnehin weit entfernt: In der Coronakrise liegt alle Aufmerksamkeit auf dem Handeln der Regierung.

Der Bundesvorstand drängte die „Flügel“-Spitze deswegen dazu, das Netzwerk aufzulösen. Höcke und Kalbitz riefen „alle, die sich der Interessengemeinschaft angehörig fühlen“, dazu auf, Aktivitäten im Namen der Vereinigung einzustellen. Doch in der Partei sind die „Flügel“-Anhänger weiterhin, viele von ihnen in einflussreichen Positionen.

Grundsätzlich liege Meuthen mit seiner Analyse deswegen richtig, sagt Jürgen Falter, Politikwissenschaftler an der Universität Mainz. „Es gibt sicherlich eine Reihe von Wählern, die gar nicht so falsch finden, was die AfD sagt, aber von Höckes und Kalbitz’ Inhalten und ihrem öffentlichen Auftreten abgestoßen sind.“ Und es sei möglich, dass es in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, das Potenzial für zwei Parteien am rechten Rand gibt.

Doch in der AfD rühre Meuthens Vorschlag an ein altes Trauma – die Spaltung 2015, als Parteigründer Bernd Lucke die Partei verließ und viele Mitglieder mitnahm. Seitdem sei es tabu, über eine Teilung nachzudenken, sagt der Politikwissenschaftler: „Es gilt der Einheitsgedanke: ,Wir brauchen alle, damit wir stark sind‘.“

Unverständnis und Gegenwind aus der Partei

Entsprechend heftig war am Donnerstag das Echo aus der Partei. Die Vertreter des „Flügels“ halten nichts von Meu­thens Vorschlag: Eine Teilung sei kein Ansatz für die Zukunft der Partei, sagte Stephan Brandner, stellvertretender Parteichef, unserer Redaktion. „Ich weiß nicht, was da bis Ende des Jahres entschieden werden soll – aus meiner Sicht steht die Entscheidung fest.“

Andreas Kalbitz erklärte, er halte Meuthens Einschätzung für sachlich und politisch falsch, werde aber interne Diskussionen nicht öffentlich führen. Doch auch von „Flügel“-Gegnern kommt kaum Unterstützung für den Parteichef: Vizechefin Beatrix von Storch schrieb auf Twitter, sie halte nichts von solchen Gedankenspielen.

Und auch Meuthens Co-Parteivorsitzender Tino Chrupalla zeigt sich irritiert. Die Einheit der Partei habe nie zur Debatte gestanden, so Chrupalla, „und sie wird auch niemals zur Debatte stehen“. Von Meuthens Vorstoß sei er deshalb „einigermaßen überrascht – und menschlich enttäuscht“. Den „Flügel“ mag es formal nicht mehr geben. Doch die AfD wird er wohl noch auf absehbare Zeit beschäftigen.

