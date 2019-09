Baukindergeld: Wird die deutsche Eigenheim-Förderung wegen der EU abgeschafft?

Brüssel. Die Idee ist ideal und die Rechnung einfach. Der Staat fördert Familien beim Erwerb von Wohnungen und Häusern. Das schafft Entlastung auf dem Mietmarkt und führt zur Unterstützung von Familien. Dabei ist es auch nicht verwunderlich, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer das Baukindergeld als „eine echte Erfolgsgeschichte“ feiert.

Die Antragszahlen dokumentierten das große Interesse von Familien, schwärmt der für das Programm zuständige Bundesinnenminister. 135.000 Familien haben die staatliche Bauförderung schon beantragt, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Bereits 2,8 Milliarden Euro an Zuschüssen wurden bereits gewährt.

Fast zehn Milliarden Euro hat der Bund für das Programm insgesamt vorgesehen, es ist eines der größten Vorhaben der großen Koalition. Doch ausgerechnet bei diesem Vorzeigeprojekt droht jetzt Ärger mit der EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde hat nach Informationen unserer Redaktion Bedenken gegenüber der Ausgestaltung des Programms – sie fürchtet, das Baukindergeld könne ungerechtfertigt EU-Bürger aus anderen Ländern benachteiligen, die in Deutschland arbeiten, aber anderswo wohnen.

EU könnte gegen Baukindergeld klagen

Ein gravierender Verdacht, der die Konstruktion des gesamten Programms infrage stellt. Muss deshalb mit dem steuerfinanzierten Baukindergeld künftig auch das Eigenheim von EU-Ausländern in anderen EU-Staaten finanziert werden, zumindest in bestimmten Fällen? Seehofers Ressort winkt ab, weist die Kritik zurück: „Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des Baukindergeldes in EU-rechtlicher Sicht werden vom Bundesinnenministerium nicht geteilt“, sagte ein Ministeriumssprecher unserer Redaktion.

Aber der Kommission ist es ernst – es ist nicht der erste Fall, in dem Brüssel bei der deutschen Bauförderung Verstöße gegen EU-Recht wittert. Die Drohung einer Klage vor dem obersten EU-Gericht steht im Raum.

Das Baukindergeld von 12.000 Euro pro Kind ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, etwa an jährliche Einkommensgrenzen (90.000 Euro brutto bei einem Kind). Bis Ende 2020 stehen jährlich drei Milliarden Euro zur Verfügung. Es gilt das Windhundverfahren, wenn der Topf leer ist, wird nicht nachgefüllt. Deshalb ist es brisant, wenn nun der Kreis der Anspruchsberechtigten auch noch erweitert werden müsste – etwa auf Bürger, die zwar in Deutschland den Großteil ihrer Steuern zahlen, aber nicht hier wohnen und auch ihre Immobilie anderswo erwerben wollen.

Werden Grenzgänger durch das Programm diskriminiert?

Die Kommission stört sich, so geht aus einem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben von Sozialkommissarin Marianne Thyssen hervor, an zwei Bedingungen für das Baukindergeld, die mit dem Recht auf Freizügigkeit kollidieren könnten: Die Antragsteller müssen ausdrücklich ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und auch ihr Wohneigentum in Deutschland erwerben. „Die Kommission ist der Auffassung, dass beide Voraussetzungen – die Belegenheit des Wohnraums in Deutschland und das Aufenthaltserfordernis – eine indirekte Diskriminierung für Grenzgänger darstellen könnten“, erklärt Thyssen.

So sieht man es auch in Deutschlands Nachbarregionen, etwa im Osten Belgiens: Grenzgänger aus Belgien zahlten in Deutschland genauso wie ihre in Deutschland wohnhaften Kollegen in das dortige Sozialsystem ein, sagt der ostbelgische EVP-Europaabgeordnete Pascal Arimont. Es wäre „nur fair“, wenn sie dann auch die Vergünstigungen für Immobilien in ihrem Heimatland bekämen.

Nationale Sozialpolitik versus EU-Grundrechte

Nach dem Dauerstreit um Kindergeldauszahlungen ins EU-Ausland zeigt der neue Konflikt erneut, wie schwierig es ist, in Zeiten zunehmender Mobilität nationale Sozialpolitik mit europäischen Grundrechten zu vereinbaren.

EU-Kommissarin Thyssen verweist in ihrem Schreiben ausdrücklich darauf, dass betroffene Privatpersonen sich in dieser Angelegenheit an die Gerichte wenden könnten. Zugleich kündigt sie an: „Die Kommission wird die deutschen Behörden kontaktieren, um die rechtliche Situation zu klären.“ Bislang sei die Kommission nicht offiziell an das Bundesinnenministerium herangetreten, sagt ein Ministeriumssprecher in Berlin.

Aber die Ankündigung verheißt nichts Gutes: Erst im Frühjahr hat die Kommission die Bundesregierung förmlich aufgefordert, eine ähnlich gelagerte Benachteiligung von Grenzgängern bei der Wohnungsbauprämie zu beenden. Auch hier geht es der Behörde darum, dass die Prämie auf Sparleistungen „im Prinzip nur Gebietsansässigen gewährt“ und nur den Erwerb von Wohnraum in Deutschland gefördert werde.

Es wäre nicht der erste Rechtsstreit mit der EU

„Diese Vorschriften könnten Steuerpflichtige davon abhalten, von ihren Rechten in Bezug auf die Freizügigkeit von Arbeitnehmern und die Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen“, warnt die Kommission. In diesem Fall hat die Behörde Berlin bereits offen mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gedroht.

Es wäre nicht das erste Mal: 2005 hat die Kommission Deutschland in einem ähnlichen Streit um die inzwischen abgeschaffte Eigenheimzulage erfolgreich vor dem EuGH verklagt. Die Luxemburger Richter entschieden 2008, dass auch diejenigen Anspruch auf die Eigenheimzulage gehabt hätten, die zwar in Deutschland den Großteil ihrer Steuern zahlten, aber im benachbarten Ausland wohnten und dort eine Immobilie erwarben.

Baukindergeld nur mit Kindern in Deutschland

Genau das hatte das deutsche Gesetz ausgeschlossen. Die obersten EU-Richter wiesen dabei auch den Einwand der Bundesregierung zurück, die Eigenheimzulage sei dafür da, die Wohnungsnachfrage zu befriedigen. Dies leiste auch eine Immobilie im Ausland. Versuchen von Bundesbürgern, unter Berufung auf dieses Urteil die Eigenheimzulage etwa für eine Zweitwohnung auf Kreta einzuklagen, schob der Bundesfinanzhof zwar später einen Riegel vor. Aber jetzt könnte die EU-Rechtsprechung wieder relevant werden.

Dachte sich auch die FDP-Bundestagsfraktion, die vor Monaten bei der Bundesregierung angefragt hat, ob das EuGH-Urteil nicht auf das Baukindergeld zu übertragen sei. „Nein“, antwortete die Regierung und fügte eine karge Begründung nach: „Ziel des Baukindergeldes ist vor allem die Schaffung von mehr Wohnraum und die Erhöhung der Wohneigentumsquote von Familien mit Kindern in Deutschland.“