Britischer Premier Johnson will offenbar Parlament schließen

London.. Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Informationen des Senders BBC das Parlament zeitweise schließen lassen. So will Johnson, seit Juli Regierungschef, offenbar einen Brexit ohne Abkommen am 31. Oktober durchsetzen.

Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ist bis zum 31. Oktober aufgeschoben. Johnson werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am kommenden Dienstag vorerst zu unterbrechen, berichtete die BBC am Mittwoch. Die Regierung in Downing Street äußerte sich zunächst nicht dazu.

Johnson will offenbar Gesetzvorschlag zu Brexit-Deal verhindern

Mit einem solchen Schritt würde der konservative Premierminister angekündigten Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen: Sie haben einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auch auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt des Landes ohne Deal sind.

Für ein solches Gesetz bliebe bei einer Parlamentsunterbrechung aber vor dem 31. Oktober nicht genügend Zeit. Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten – mit oder ohne Abkommen.

Der britische Premier erwartet offenbar, dass die EU noch wegen des Brexit-Deals einknickt. Labour-Chef Jeremy Corbyn plant die Brexit-Revolte: So will er Johnson stürzen. Bei einem Chaos-Brexit drohen wohl Lebensmittel- und Benzinengpässe. (dpa/moi)