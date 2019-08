Landtagswahl Sachsen: Warum Kretschmer die AfD fürchten muss

Spitzkunnersdorf.. Alexander Gauland ist niemand, der öffentlich in Erinnerungen schwelgt, doch an diesem Abend macht er eine kleine Ausnahme. Er sei gern hergekommen, zu diesem Wahlkampftermin in der Oberlausitz, weil er als Kind hier, nahe der deutsch-polnischen Grenze, viele Ferien verbracht habe.

„Ich fühle mich dieser Gegend Sachsens am meisten verbunden“, sagt Gauland in seinem besten Dozenten-Tonfall, und man muss kein Politikexperte sein um zu wissen, dass das gut ankommen wird beim Publikum.

Rund 200 Leute sitzen einem verregneten Dienstagabend auf Polsterstühlen, die bessere Tage gesehen haben, im hohen Saal der Gastwirtschaft vor ihren Bierkrügen und wollen hören, was Gauland zu sagen hat. Auf einem der Plakate, die die Partei im Saal verteilt hat, wirbt die AfD mit einer jungen Frau, die pink gefärbte Haare hat. Doch Frauen gibt es hier nur vereinzelt, und unter den Haarfarben dominiert silbergrau.

AfD könnte der CDU in Ostsachsen weiteren Wahlkreis abnehmen

Spitzkunnersdorf, Landkreis Görlitz, Ostsachsen. Entlang der Hauptstraße, die Hauptstraße heißt, reihen sich hier schmucke Einfamilienhäuser mit großzügigen Gärten aneinander, dazwischen eine Barockkirche und zwei Bushaltestellen. Sechs Wahlplakate hängen an dieser Straße, vier davon von der AfD.

AfD-Chef Alexander Gauland beim Wahlkampf in Sachsen: Am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Alte Verbundenheit ist nicht der Grund, dass AfD-Parteichef Gauland – mithin das schwerste Geschütz im Wahlkampf-Arsenal der Partei – an diesem Abend in der sächsischen Provinz ist. Denn Spitzkunnersdorf liegt in jenem Bundestagswahlkreis, den der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer 2017 an die AfD verlor. Und nur wenige Kilometer entfernt von dem Landtagswahlkreis, wo ihm dasselbe in weniger als zwei Wochen schon wieder passieren könnte.

AfD-Chef Alexander Gauland auf Stimmenfang in Sachsen

Gauland ist auf Stimmenfang in Kretschmers Hinterhof – nicht nur für eine Handvoll Landtagssitze, sondern weil ein Erfolg in dieser Gegend die CDU bis in die Bundesspitze erschüttern könnte.

Wahlen in der Oberlausitz, das waren für die CDU lange Heimspiele. Auch für Michael Kretschmer, den heutigen Ministerpräsidenten. Vier Mal gewann er hier das Direktmandat für den Bundestag. Bis es 2017 plötzlich ein anderer holte: AfD-Politiker Tino Chrupalla vertritt die Oberlausitz jetzt in Berlin.

Die Bundestagswahl 2017 war nicht nur für Kretschmer ein harte Niederlage, dem Rest der CDU in Sachsen ging es kaum besser. Am Ende nahm Stanislaw Tillich, damaliger Landesvater, deswegen seinen Hut – und Kretschmer rückte in die Staatskanzlei auf, ohne je als Regierungschef gewählt worden zu sein. Wenn Kretschmer jetzt schon wieder seinen Wahlkreis verliere, könne es sein, dass die CDU ihn am Ende zum Kanzler macht, stichelt Chrupalla an diesem Abend auf der Bühne.

Im Gespräch sagt er, das Pensum, dass der Regierungschef im Wahlkampf derzeit vorlege, sei schon beeindruckend. Auch wenn die Tour über die Marktplätze und durch die Vereinsheime natürlich nur das sei, was die AfD eben schon vor zwei Jahren gemacht habe.

Ministerpräsident Kretschmer gibt im Wahlkampf alles

Tatsächlich scheint es, als hätten Kretschmer einen Weg gefunden, Tage auf mehr als 24 Stunden zu verlängern, nur um sie mit Wahlkampfterminen zu füllen. In jeder Ecke des Freistaats ist er in diesen Wochen unterwegs. Schüttelt Hände, stellt sich Fragen von Bürgern, grillt Würstchen.

Alles mit dem Ziel, nicht derjenige zu sein, in dessen Amtszeit die CDU die Mehrheit verliert, die sie in Sachsen immer hatte – ausgerechnet an die AfD. Glaubt man den jüngsten Umfragen, kann er damit Erfolg haben. Die CDU liegt im Freistaat derzeit vor der AfD.

AfD setzt auf einen „Solidarisierungseffekt“

Doch der Vorsprung ist knapp – vielleicht zu knapp, den Schlag eines erneut verlorenen Direktmandats abzufedern. Denn in Kretschmers Heimatwahlkreis heißt der Gegner Sebastian Wippel, er wäre im Juni fast Oberbürgermeister der 60.000-Einwohnerstadt geworden. Nur mit großer Anstrengung und Unterstützung von Grünen und Linken hatte der CDU-Mann Octavian Ursu Wippel im zweiten Wahlgang besiegt.

Die AfD setzt deswegen jetzt auf einen „Solidarisierungseffekt“ bei den Wählern, sagt Chrupalla. Die würden es nicht mögen, so die Hoffnung der Partei, wenn sich alle gegen einen verbünden. Sollte die AfD recht behalten und Kretschmer das Direktmandat verlieren, könnte es eng werden für den Ministerpräsidenten, der wieder und wieder versichert hat, dass es mit der AfD keinerlei Zusammenarbeit geben wird.

Manche sehen die CDU näher bei der AfD als bei den Grünen

Mit Kretschmers Stuhl wackelt dann möglicherweise auch diese Garantie. Denn schon in der zweiten Reihe klingt das „Nein“ bei manchen weniger hart. Fraktionschef Christian Hartmann hatte sich im vergangenen Jahr Zeit gelassen mit der Distanzierung, nachdem er laut über Gespräche mit der AfD nachgedacht hatte.

Auch auf kommunaler Ebene sehen sich manche näher bei der AfD als bei den Grünen. Diese Gruppe könnte nach der Wahl wachsen, wenn sich abzeichnet, dass nur mit einer Koalition aus drei oder sogar vier Parteien eine Mehrheit möglich ist.

Im Berliner CDU-Hauptquartier beobachtet man deshalb aufmerksam, was in Sachsen passiert. Die Ansage aus dem Adenauer-Haus ist klar: Keine Koalitionen mit der AfD, keine Zusammenarbeit. Gar nichts. Doch wenn die CDU den ersten Platz einbüßt, wird das wohl auch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer hohen Fettnäpfchen-Frequenz angelastet werden. Kramp-Karrenbauer müsste das „Nein“ im Zweifel mit angeknackster Autorität durchsetzen.

Die AfD-Politiker Tino Chrupalla (l.) und Alexander Gauland machten am Dienstagabend Wahlkampf im ostsächsischen Spitzkunnersdorf.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Migration und Gegner-Schelte – Gaulands Wahlkampf-Klassiker

Aussichten, die in Spitzkunnersdorf an diesem Abend niemanden traurig stimmen, im Gegenteil. Gauland hakt mit Migrationsthemen und Schelte der politischen Konkurrenz routiniert die Wahlkampf-Klassiker der AfD ab, ergänzt um ein paar ostspezifische Schleifen und Versuche, die AfD auf eine Ebene zu hieven mit den Bürgerrechtlern der DDR. Die Fragen zum Ende sind freundlich, der Applaus ist es auch.

Der Abend ist schon fast vorbei, als ein Rentner im karierten Hemd wissen will, wie es nach der Wahl weitergehe, wenn die AfD zwar viele Stimmen bekommt, aber eben nicht genug, um allein zu regieren: Ob man sich da schon Gedanken gemacht habe, welche Partei in Frage kommt für eine Zusammenarbeit?

Wie es weitergeht, hänge von der CDU ab, sagt Chrupalla, und mahnt zur Geduld. Vielleicht brauche man noch „ein, zwei Jahre Durchhaltevermögen“, bis man in die Regierung komme. Denn egal welche Regierung die CDU am Ende vielleicht bilde – „die wird keine fünf Jahre stabil halten, da bin ich fest überzeugt.“