Donald Trump will Dänemark angeblich Grönland abkaufen

Washington.. Will Donald Trump die USA vergrößern? Der Präsident hat mit seinen Beratern und Mitarbeitern offenbar über einen Kauf von Grönland durch die Vereinigten Staaten gesprochen. Einige Berater hätten dies nicht ernst genommen und als Witz abgetan, sagten zwei Insider am Donnerstagabend (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

Andere Mitarbeiter hätten diesen Vorschlag aber ernster genommen. Bisher gehört Grönland zum Außengebiet von Dänemark. Nach Trumps Vorstellungen könnten sie aber wohl zum US-Bundesstaat gemacht werden. Offizielle Reaktionen aus Washington oder Kopenhagen gab es bisher nicht.

Trump ist nicht der erste Präsident, die auf diese Idee kommt: Einer seiner Vorgänger, Präsident Harry Truman, hatte bereits im Jahr 1946 den Kauf von Grönland angeregt. Damals war eine Summe von 100 Millionen Dollar im Gespräch.

Grönländer sind dänische Staatsbürger

Grönland ist eine eisbedeckte Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer. Sie hat seit dem Jahr 1979 den Status eines autonomen Territoriums von Dänemark. Auf der Insel leben knapp 56.000 Menschen.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo Grönland genau liegt.

Die Einwohner sind dänische Staatsbürger mit Wohnsitz in Grönland. Die meisten von ihnen verdienen ihr Geld im Tourismus oder mit der Fischerei. Auch zu den Vereinigten Staaten hat die Insel eine Verbindung: Der US-Militärflugplatz Thule Air Base befindet sich auf Grönland.

Die Insel ist derzeit besonders vom Klimawandel betroffen: Zuletzt hatte Ende 2018 der Weltklimarat gewarnt, dass grönländische Eis unwiederbringlich verloren gehen kann.

Donald Trump reist im September nach Dänemark

Trumps Vorschlag kommt zu einer passenden Zeit: Anfang September wird der US-Präsident erstmals zu einem Besuch in Dänemark erwartet. Ob dabei über einen Grönland-Kauf gesprochen wird, ist unklar. Bisher gibt es keine Hinweise darauf. Zur Zeit hält sich Trump in seinem Golfclub in Bedminster (New Jersey) auf.

Das „Wall Street Journal“ hatte zuerst über die Grönland-Gespräche berichtet. (lia/rtr)