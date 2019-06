Rundfunkbeitrag: Kommt bald die automatische Erhöhung?

Berlin. Der Rundfunkbeitrag könnte in Zukunft automatisch steigen und an die Entwicklung anderer Richtwerte wie die Inflationsrate gekoppelt werden. Ein solches „Indexmodell“ und weitere Alternativen zur Berechnung des Rundfunkbeitrags stehen am Donnerstag beim Treffen der Regierungschefs der Bundesländer in Berlin zur Debatte. Es soll der Endpunkt einer Diskussion sein, die bereits 2016 begonnen hatte.

Damals hatte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) darauf hingewiesen, dass der Rundfunkbeitrag ab 2021 auf dann 19,40 Euro steigen müsste, wenn die Strukturen der öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio so bleiben, wie sie sind.

Die öffentlich-rechtlichen Sender hatten daraufhin auf Druck der Medienpolitik bereits umfangreiche Sparprogramme aufgelegt. Und schließlich hatte man sich darauf verständigt, eine neue Berechnungsgrundlage für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Weg zu bringen.

Rundfunkbeitrag bis 2020 auf 17,50 Euro festgelegt

Für das schon mehrfach diskutierte Indexmodell – wie auch für weitere Alternativen – müsste allerdings zunächst der Rundfunkstaatsvertrag geändert und von allen Länderparlamenten ratifiziert werden. Genauso müsste noch geklärt werden, welcher Richtwert bei dem Indexmodell infrage kommt.

Der Rundfunkbeitrag ist bis 2020 auf 17,50 Euro pro Haushalt im Monat festgelegt. Bisher wurde alle vier Jahre von den Ministerpräsidenten der Länder neu darüber entschieden, nachdem die KEF ihnen eine Empfehlung vorgelegt hatte.

Im März hatte ARD-Chef Ulrich Wilhelm gegenüber unserer Redaktion geäußert, dass die Qualität des öffentlich-rechtlichen Angebots nur mit einer baldigen Beitragserhöhung aufrechtzuerhalten sei. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte unserer Redaktion gesagt, dass sie eine „moderate Anpassung“ des Rundfunkbeitrags für vertretbar hält.

