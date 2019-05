Europawahl 2019: Zeigt sich wieder das EU-Paradoxon? - News-Blog

Am 26. Mai ist Europawahl 2019 in Deutschland. Alle Entwicklungen zur Entscheidung über das Europäische Parlament in einem News-Blog.

Berlin. Am 26. Mai ist in Deutschland Europawahl – zum neunten Mal wird direkt das Europäische Parlament gewählt. Gesucht: 751 Abgeordnete, die die Interessen der Bürger in den zugehörigen Staaten vertreten.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Wahl in Europa.

Samstag, 25. Mai

10.11 Uhr: Am heutigen Samstag wird in vier EU-Ländern und den französischen Überseegebieten abgestimmt. Die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei sind zur Abstimmung aufgerufen. In Tschechien, wo die Wahllokale bereits am Freitag geöffnet waren, haben die Wähler auch am Samstag noch die Möglichkeit, über die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments mitzuentscheiden.

7.13 Uhr: Immer wieder zeigt sich bei der Europawahl ein Paradoxon: Ein Großteil der Deutschen bewertet Deutschlands Mitgliedschaft in EU positiv, zur Wahl gehen dann aber doch wesentlich weniger Bürger als bei Bundestagswahlen. Vielleicht weil nicht alle Deutschen wissen, was das Europaparlament überhaupt entscheiden kann? Wir klären auf: So viel Macht hat das Europaparlament.

Freitag, 24. Mai

23.56 Uhr: Erste Prognosen des Senders RTÉ sehen in Irland die Grünen sehr stark. In Dublin scheint ihnen ein Mandat der Umfrage zufolge bereits sicher. Auch in den beiden anderen Wahlbezirken könnten sich die Grünen demnach möglicherweise ebenfalls jeweils einen Abgeordnetensitz sichern. Die liberal-konservative Regierungspartei Fine Gael hat demnach bereits zwei und die konservative Fianna Fáil mindestens einen Platz im EU-Parlament sicher. Irland stellt 11 der 751 Abgeordneten des Europaparlaments.

17:11 Uhr: SPD-Chefin Andrea Nahles warnt vor einem erstarkenden Nationalismus. Die Sozialdemokraten seien das Bollwerk gegen Rechts. „Wollen wir auf mehr Zusammenarbeit in Europa setzen oder den Orbans, Gaulands, Straches und Co. Europa überlassen, damit sie es zerstören können? So zugespitzt ist die Situation in Europa“, rief Nahles bei der zentralen Veranstaltung auf dem Bremer Marktplatz vor mehreren Hundert Menschen.

15:58 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft die Deutschen zur Beteiligung an der Europawahl auf.

In einem Video, das auf seiner Internetseite sowie bei Instagram und Facebook zu sehen ist, hisste er persönlich vor dem Schloss Bellevue neben der deutschen Flagge die Europafahne – leger gekleidet, ohne Sakko, im weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. „Europa hochhalten – das ist manchmal anstrengend, aber verdammt wichtig“, sagte Steinmeier.

14:01 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer warnt vor der Wahl von Rechtspopulisten. „Niemand, der in Deutschland rechtspopulistisch wählt, kann sagen, er habe nicht gewusst, was er da wählt.“ Denn „am Ende des Tages geht es Rechtspopulisten um sich selbst“, sagte Kramp-Karrenbauer zu „Focus Online“ . „Und um das durchzusetzen, sind sie bereit, alles zu verkaufen, was es an nationalen und europäischen Werten gibt.“

13.24 Uhr: In Irland, wo am Freitag bis 23 Uhr gewählt werden kann, wird eine erste Prognose der Rundfunkanstalt RTÉ kurz danach erwartet. In Tschechien sind die Wahllokale auch am Samstag noch bis 14 Uhr geöffnet. Prognosen waren dort nicht geplant.

13.19 Uhr: In Deutschland befürchten die Koalitionspartner Union und SPD beide Verluste. In jüngsten Umfragen lag die Union bei 28 bis 30 Prozent, die SPD nur bei 15 bis 17,5 Prozent. Das wäre für die SPD wohl Platz drei hinter den Grünen mit 17 bis 19 Prozent. Die AfD rangierte zur Zeit der Umfragen bei einheitlich 12 Prozent. Die FDP erreichte 5,5 bis 8 Prozent, die Linke 6,5 bis 8.

Donnerstag, 23. Mai

21.53 Uhr: In den Niederlanden liegen die Sozialisten des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans laut Prognosen vorn. Das berichtete der staatliche Sender NOS nach Schließung der Wahllokale am Donnerstagabend unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos. Die Sozialisten liegen demnach bei 18,4 Prozent der Stimmen, was fünf Sitze im EU-Parlament bedeuten würde.

Darauf folgen, gleichauf mit jeweils vier Sitzen, die beiden Regierungsparteien, die VVD des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte sowie die christlich-konservative CDA. Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene, und sein Forum für Demokratie (FvD) kommen nach der Prognose auf drei Sitze.

Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekannt gegeben.

Wahl-O-Mat zur Europawahl ist wieder online

Geht wieder: Der Wahl-O-Mat ist zurück im Netz.

21.30 Uhr: Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung ist wieder online. Ein Gericht hatte die Entscheidungshilfe für Wähler verboten, weil sie das Gebot der Chancengleichheit verletze. Die Bundeszentrale für politische Bildung einigte sich außergerichtlich mit der Partei „Volt Deutschland“, die Beschwerde eingelegt hatte.

#DeniedMyVote: Manche Briten beklagen Probleme bei Wahl

20.50 Uhr: Unter dem Schlagwort #DeniedMyVote – also etwa „Mir wurde das Stimmrecht verweigert“ – haben sich in sozialen Medien die Klagen von EU-Bürgern gehäuft, die in Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen durften. Hintergrund ist, dass im Vereinigten Königreich Bürger aus anderen EU-Staaten in einem Formular versichern mussten, nicht in ihrem Heimatland abzustimmen. Informationen darüber, so der Vorwurf, seien aber bei vielen Betroffenen zu spät oder gar nicht angekommen.

12.25 Uhr: Zum Auftakt der Europawahl in einzelnen Ländern hat Bundesaußenminister Heiko Maas dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Nationalismus und Populismus zu setzen. „Es geht darum, ob wir Europa den Chaoten, Spaltern und Angstmachern überlassen. Denjenigen, die Europa letztlich kaputt machen wollen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag beim WDR-Europaforum in Berlin.

Der Weg der Nationalisten und Populisten führe unweigerlich ins Chaos. „In ihrer Mischung aus Größenwahn, Werteverfall und Demokratieverachtung ist die Selbstdemontage der österreichischen Rechtspopulisten nur ein besonders krasses Beispiel dafür“, sagte Maas.

10.40 Uhr: Die Briten wählen! In Großbritannien zeichnet sich ein Triumph für die Brexit-Partei von Nigel Farage ab, die nach Umfragen bis zu 38 Prozent der Stimmen erhalten könnte.

Für die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May dürfte es bitter werden, sogar ein einstelliges Ergebnis scheint nicht ausgeschlossen. Mays Rücktritt – oer zumindest die Ankündigung – am Freitag gilt als wahrscheinlich.

In Großbritannien wird übrigens traditionell an einem Donnerstag gewählt. Der genaue Grund dafür ist der Wahlkommission zufolge nicht bekannt. Eine Theorie besagt, das die Wahl auf Donnerstag fiel, weil dann viele Menschen ohnehin in die Städte kamen und nicht extra für die Stimmabgabe anreisen mussten.

5 Uhr: Als erster EU-Staat haben die Niederlande am Donnerstag die Europawahl eingeläutet. Am Flughafen Amsterdam Schiphol öffnete bereits um fünf Uhr morgens ein Wahllokal, auch am Hauptbahnhof der Stadt ist schon ab 6.30 Uhr die Stimmabgabe möglich. Knapp 13 Millionen Menschen sind in den Niederlanden zur Abstimmung aufgerufen. Auch in Großbritannien, das trotz Brexit-Entscheidung noch einmal mit abstimmen muss, wird schon am Donnerstag gewählt.

Niederlande: In Amsterdam am Hauptbahnhof kann schon gewählt werden.

Mit Spannung wird in den Niederlanden das Abschneiden der neuen Zentralfigur der rechten Szene, Thierry Baudet, und seines Forums für Demokratie (FvD) erwartet. Die Partei hat überraschend die jüngste Provinzwahl gewonnen und will ein Referendum über die niederländische EU-Mitgliedschaft erzwingen – Niexit next?

1 Uhr: Kurz vor der Europawahl hat einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Deutschen kaum Vertrauen in die EU. Insgesamt 47,1 Prozent der Befragten erklärten, sie hätten ein eher geringes oder sehr geringes Vertrauen in die Staatengemeinschaft, wie aus der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion herausfand.

Mittwoch, 22. Mai

14.28 Uhr: Schwere Vorwürfe gegen einen führenden Politiker in Schweden: Gegen den Spitzenkandidaten der Rechtspopulisten sind Ermittlungen eingeleitet worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, sie habe eine Voruntersuchung wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung aufgenommen.

Chefanklägerin Maria Sterup bestätigte der Zeitung „Expressen“, dass es sich um Politiker Peter Lundgren handele. Eine Privatperson hatte ihn am Dienstag angezeigt. Er bezeichnete den Bericht als übertrieben, räumte ein, sich unter Alkoholeinfluss tölpelhaft verhalten und seine Hand auf die Brust gelegt, sie aber nicht begrapscht.

11.15 Uhr: Die Wohnung in Berlin ist gekündigt: Wenn nichts komplett Unvorhersehbares geschieht, sollte sich Katarina Barley (SPD) Sonntag einen Sitz im Europäischen Parlament sichern und nach Brüssel ziehen. Damit endet ihre Zeit als deutsche Justizministerin – entsprechend kündigte sie an, noch am Wahlsonntag ihr Amt niederlegen zu wollen.

Katarina Barley (SPD) zieht wohl ins Europäische Parlament ein.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Wahlkampf geht bekannterweise auch darüber, sich den Wählern möglichst menschlich zu präsentieren. Entsprechend gab Barley der „Bunten“ ein Interview. Seitdem weiß man nun auch, dass die Sozialdemokratin ihren Lebensgefährten Marco van den Berg für attraktiver als Hollywood-Star Richard Gere hält. Und zwar „bei weitem“, wie die 50-Jährige verriet.

9 Uhr: Darf man sich eigentlich mit seinem Stimmzettel fotografieren? Betrifft sicher nicht viele, bei der vergangenen Bundestagswahl sahen sich aber doch einige genötigt, ihre Wahlteilnahme – und ihren Stimmzettel – zu zeigen. Prominente Vertreterin: Reality-TV-Star Micaela Schäfer. Der damalige Bundeswahlleiter zeigte sie an – und 41 weitere Personen. Er sah das Wahlgeheimnis verletzt, und damit geltendes Recht.

„Die hessische Staatsanwaltschaft in Wiesbaden prüfte tatsächlich über mehrere Monate, ob hier wirklich ein Straftatbestand erfüllt sei. Am Ende verneinte sie die Frage und stellte die 42 Verfahren dann im März 2018 ein“, erklärt Christian Solmecke, von der Kölner Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Zwar seien die Daten anderer geheim. Die eigene Wahl könne aber jeder bekannt machen, wie man wollte.

Und damit nichts schiefgeht: So funktioniert der Stimmzettel für die Europawahl.

7 Uhr: Die Europawahl 2019 ist nicht die erste. Alle Wahlergebnisse seit 1979:

6.30 Uhr: Für Österreich ist die Europawahl besonders spannend – der Vizekanzler Heinz-Christian Strache stürzte über ein Video, das ihn bei illegalen Absprachen mit einer russischen Oligarchin zeigt.

Zwar betrifft das Europa nicht direkt. Es ist aber davon auszugehen, dass es Auswirkungen auf viele Wählerentscheidungen zugunsten beziehungsweise gegen die FPÖ und generell rechtspopulistische Parteien haben wird. Die Krise in Österreich ist nicht beendet – wer stürzt noch über die Ibiza-Affäre.

Dienstag, 21. Mai

16.15 Uhr: Gewählt werden kann bereits – per Post. Gegenüber unserer Redaktion äußerte eine der wichtigsten Personen in Sachen Europawahl Zweifel an dem Trend zu diesem Weg der Entscheidung. Warum der Bundeswahlleiter die Briefwahl kritisch sieht. „Die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze sehen aber die Stimmabgabe an der Urne, also am Wahlsonntag, als Grundsatz vor“, erklärt Georg Thiel.

Spitzenkandidaten unter sich: Jörg Meuthen (AfD, l-r), Nicola Beer (FDP), Katarina Barley (SPD), Manfred Weber (CSU), Özlem Demirel, (Linke) und Sven Giegold (Grüne) beim TV-Duell im Ersten.

Foto: Gregor Fischer / dpa

13 Uhr: Viele Menschen nutzten in der Vergangenheit den Wahl-O-Mat für ihre Entscheidung bei Wahlen. Auch zu dieser Entscheidung gab es eine entsprechende Anwendung online, Betonung liegt auf „gab“. Das Verwaltungsgericht Köln stoppte den Wahl-O-Mat – die Verantwortlichen, die Bundeszentrale für politische Bildung, haben Beschwerde eingelegt. Hintergrund ist die Annahme, das Angebot benachteilige kleinere Parteien.

Tatsächlich stellen sich viele die Frage bei der Europawahl 2019: Wofür stehen die kleinen Parteien?

9.40 Uhr: Deutschland ist der größte Nettozahler der Europäischen Union, profitiert dafür auch besonders von Binnenmarkt, Euro und Verbraucherschutz. Nach der Wahl wird das Budget für die kommenden Jahre festgelegt – die Summe dürfte beeindruckend werden, 2018 wurden 30 Milliarden nach Brüssel überwiesen. Was uns die EU kostet – und was sie uns bringt.