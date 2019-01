Identitäre bekleben Redaktionen und Parteibüros

Am Montag hat es Vorfälle an Redaktionsgebäuden und Parteibüros gegeben. Zu den Aktionen bekannte sich die „Identitäre Bewegung“.

Berlin. Mutmaßlich Aktivisten der „Identitären Bewegung“ (IB) haben am Montag in Berlin das Redaktionsgebäude der „tageszeitung“ (taz), die SPD-Bundeszentrale und das ARD-Hauptstadtstudio mit Plakaten gegen linke Gewalt beklebt.

Nach Angaben der Berliner Polizei wurde zudem eine „taz“-Mitarbeiterin bedrängt und angegriffen. Der Staatsschutz ermittele wegen Hausfriedensbruchs und gegebenenfalls Körperverletzung. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Tatorten werde geprüft, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Mehrere Unbekannte sollen heute Morgen an einem Redaktionsgebäude in der Friedrichstr. Flugblätter angebracht sowie eine Angestellte bedrängt & angegriffen haben. Nach einem Einsatz unseres #A53 ermittelt unser #Staatsschutz wegen Hausfriedensbruchs & gef. Körperverletzung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 14, 2019

Auch Vorfall an Büro von Claudia Roth

Zu den Vorfällen bekannte sich auf Twitter die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ (IB) und sprach von einer bundesweiten Aktion „gegen linke Gewalt vor sämtlichen Parteibüros und Medienhäusern“. Demnach wurde auch das Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Claudia Roth in Augsburg und ein Parteibüro der Linken in Lüneburg beklebt. Fotos bei Twitter zeigen Aufkleber mit der Frage: „Wann reden Sie endlich über linke Gewalt?“

Bereits am Wochenende hatten Unbekannte in Berlin-Kreuzberg das Verlagshaus des Satire-Magazins „Titanic“ und das Büro der politischen Gruppierung „Die Partei“ mit Farbe beschmiert. Sicherheitsmitarbeiter hatten am Samstagmorgen verschiedene Wörter und Buchstabenkürzel an der Fassade in der Kopischstraße entdeckt, wie die Polizei mitteilte – darunter unklare Begriffe wie „T-Lake“, „Bless“ sowie „LRZ“. (les/dpa/epd)

