Theresa May will Termin für Brexit beibehalten

Sorge vor „wildem“ Brexit: In Deutschland hängen rund 750.000 Arbeitsplätze vom Handel mit Großbritannien ab. Alles zur Entscheidung.

Brexit-Debatte: Die britische Premierministerin Theresa May kämpft um ihr mit Brüssel ausgehandeltes sAbkommen.

EU-Austritt Brexit: Theresa May will Austritt nicht aufschieben

Berlin. Im britischen Unterhaus wird eine Entscheidung über das von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelte Abkommen zum EU-Austritt erwartet.

Am Dienstag stimmt das britische Unterhaus über das Abkommen mit der EU zum Brexit ab

Experten glauben nicht, dass der Vorschlag angenommen wird

Theresa May steht unter Druck – sie will den Brexit aber nicht verschieben

Von der Abstimmung im britischen Parlament hängt viel ab. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass der Deal die Mehrheit bekommt. Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.

15:56 Uhr: Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien hat sein Amt in der Fraktion aus Protest gegen den Brexit-Deal am Montag niedergelegt.

Gareth Johnson, der seit November als „whip“ (Einpeitscher) für Fraktionsdisziplin sorgen sollte, begründete den Schritt mit Zweifeln am Backstop, der Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland.

Das Brexit-Abkommen sieht vor, dass Großbritannien so lange als Ganzes Teil der EU-Zollunion bleiben soll, bis eine andere Lösung für eine offene Grenze in Irland gefunden ist. Wie viele andere befürchtet Johnson, dass Großbritannien durch die Regelung dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte.

Brexit – May lehnt eine Aufschiebung ab

15.26 Uhr: May lehnt eine Aufschiebung des Brexits ab. Das sagte sie bei einer Rede am Montag vor Fabrikarbeitern in der mittelenglischen Brexit-Hochburg Stoke-on-Trent. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, London könne den Austritt verschieben, wenn das Parlament wie erwartet gegen das Austrittsabkommen stimmt.

„Wir treten am 29. März aus“, sagte May. Sie sei nicht der Ansicht, dass der Austritt verschoben werden sollte.

12.48 Uhr: May will Medienberichten zufolge am Montagnachmittag vor das Parlament treten und weitere Zusicherungen der EU präsentieren, um den Widerstand gegen ihr Abkommen aufzuweichen.

In einem am Montag in Brüssel veröffentlichten Brief versichern EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk gemeinsam, dass der Backstop nur eine Rückversicherung sei und möglichst nie genutzt werden solle. Würde sie dennoch gebraucht, dann nur übergangsweise, bis eine bessere Lösung gefunden sei.

Ob ihr das die nötige Unterstützung für das Abkommen sichert, ist aber fraglich. Mehr als 100 EU-Parlamentarier hatten sich in einem offenen Brief an die britische Regierung gewandt – und darum gebeten, in der EU zu bleiben.

11.41 Uhr: Die Auswirkungen eines Brexits ohne Deals sind vielfältig – und machen mehreren Industriezweigen große Sorgen.

Die Auswirkungen in Kürze:

Luftverkehr: Es droht Chaos an den Flughafen – Verkehrsrechte und Betriebsgenehmigungen würden nicht mehr gelten. Eine Auswirkung: Gepäck könnte bei jenen, die über Großbritannien nach Europa reisen zum Beispiel nicht mehr durchgecheckt werden.

Es droht Chaos an den Flughafen – Verkehrsrechte und Betriebsgenehmigungen würden nicht mehr gelten. Eine Auswirkung: Gepäck könnte bei jenen, die über Großbritannien nach Europa reisen zum Beispiel nicht mehr durchgecheckt werden. Tourismus: Britische Fluggesellschaften könnten ihr Recht verlieren, etwa von London nach Frankfurt oder Mallorca zu fliegen. Flüge innerhalb der EU wären für sie passé. Die Konzerne rüsten sich mit Notfallplänen.

Britische Fluggesellschaften könnten ihr Recht verlieren, etwa von London nach Frankfurt oder Mallorca zu fliegen. Flüge innerhalb der EU wären für sie passé. Die Konzerne rüsten sich mit Notfallplänen. Finanzen: Zahlreiche Banken haben angekündigt, Arbeitsplätze von London in andere Finanzzentren zu verlagern. Sobald Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist, dürfen sie nicht mehr wie bisher von London aus Finanzgeschäfte in der Gemeinschaft betreiben.

Zahlreiche Banken haben angekündigt, Arbeitsplätze von London in andere Finanzzentren zu verlagern. Sobald Großbritannien aus der EU ausgeschieden ist, dürfen sie nicht mehr wie bisher von London aus Finanzgeschäfte in der Gemeinschaft betreiben. Maschinenbau: Der Branchenverband der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie, VDMA, mahnt, Unternehmen sollten erhebliche Verzögerungen und Engpässe beim Export und beim Import einplanen und ihre Lieferketten auf mögliche Abhängigkeiten von britischen Zulieferern prüfen.

Der Branchenverband der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie, VDMA, mahnt, Unternehmen sollten erhebliche Verzögerungen und Engpässe beim Export und beim Import einplanen und ihre Lieferketten auf mögliche Abhängigkeiten von britischen Zulieferern prüfen. Chemie- und Pharma: Die Branche befürchtet Probleme bei Zulieferungen aus Großbritannien, weil relevante Zulassungen künftig fehlen könnten.

Die Branche befürchtet Probleme bei Zulieferungen aus Großbritannien, weil relevante Zulassungen künftig fehlen könnten. Auto: Das hilt auch für die Autobranche. Es herrscht Angst vor Lieferengpässen, BMW will deshalb die übliche Produktionspause vorziehen, damit sich die Situation erstmal einpendeln kann..

Sonntag: Industrie ist besorgt, viele Unklarheiten

19 Uhr: Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Unterhaus warnt die deutsche Wirtschaft vor einem Brexit ohne vertragliche Regelung. „In Deutschland hängen ungefähr 750.000 Arbeitsplätze vom Handel mit Großbritannien ab. Ohne Deal würden zusätzlich Millionen an Zollanmeldungen und Milliarden an Zöllen fällig“, sagte der Präsident des Deutschen Industrie-und Handelskammertages, Eric Schweitzer, unserer Redaktion.

Zudem würden Just-in-Time Produktionen und Lieferketten unterbrochen. Schweitzer forderte die britische Seite auf, Vorkehrungen für einen chaotischen Brexit zu treffen. Die No-Deal-Vorkehrungen der EU zum Beispiel bei Flugverbindungen oder bei Lizenzen im Güterkraftverkehr seien sinnvoll.

„Sollte es nicht gelingen, das Austrittabkommen durch das britischen Parlament zu bekommen, wäre auch hierfür die britische Seite gefordert. Die EU-Vorkehrungen können nur dann in Kraft treten, wenn die Briten Gleiches ermöglichen“, betonte Schweitzer. Großbritannien ist Deutschland fünftwichtigster Handelspartner. Das Handelsvolumen beträgt 122 Milliarden Euro.

15.30 Uhr: Die deutsche Außenwirtschaft äußerte sich besorgt. „Scheitert der Deal, wären die Auswirkungen auf beiden Seiten, sowohl in Großbritannien als auch in Europa und da insbesondere Deutschland, massiv. Aufgrund der knappen Zeit bis zum Stichtag wird ohnehin viel Chaos entstehen, das auch den Handel stark betrifft“, sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann, unserer Redaktion.

Ein Brexit ohne Vertrag hätte nach Bingmanns Einschätzung immense Folgen. „Bei einem harten Brexit ohne Freihandelsabkommen drohen deutschen Unternehmen Kosten in Milliardenhöhe. Alle Waren nach und aus Großbritannien müssten an den Grenzen deklariert, Herkunftsnachweise erbracht und Produkte womöglich nach neuen britischen Standards hergestellt werden.“

Man beobachte, dass einige Unternehmen in Großbritannien dazu übergegangen seien, ihre Lager zu vergrößern und Waren zu horten. Das gleiche treffe auf deutsche Unternehmen zu. Die britischen Wirtschaftsverbände blickten nach Einschätzung Bingmanns ebenfalls mit „großer Sorge“ auf den Brexit.

Darum geht es am Dienstag

Mindestens 320 Politiker müssen den Regeln zustimmen. Sonst könnte es Chaos geben. Die Politiker gehören zum Parlament des Landes Großbritannien. Das Land will die EU verlassen. Die Abkürzung EU steht für Europäische Union. In dieser Gemeinschaft haben sich 28 Länder zusammengetan. Auch Deutschland gehört dazu.

Die EU bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens über das vorgesehene Datum 29. März hinaus vor.

Der britische „Guardian“ schrieb in seiner Online-Ausgabe unter Berufung auf hohe EU-Beamte, Brüssel halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Frist eingehalten werden könne. (zrb)

