Handgepäckregeln bei Ryanair: Abmahnung wegen intransparenter Regeln

Berlin. Die Verschärfung der Regeln kam schrittweise: Erst mussten Rollkoffer draußen bleiben – konnten aber noch kostenlos im Frachtraum transportiert werden. Dann galt das Gleiche auch für große Rucksäcke und Taschen. Bis größere Handgepäckstücke schließlich nur noch gegen Aufpreis mitfliegen durften.

Die Handgepäckregeln bei Ryanair gehören zu den strengsten, die der Flugverkehr zu bieten hat. Seit 1. November dieses Jahres gilt im Standardtarif: ein kleines Handgepäckstück darf umsonst mit in die Kabine – alles andere kostet extra.

Abmahnung für Ryanair-Gepäckregeln

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat diese Praxis nun abgemahnt – wegen unzureichender Preisangaben und Irreführung, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß.

„Die neue Regelung ist völlig intransparent und überraschend. Die Einschränkung beim Handgepäck führt zu einer indirekten Erhöhung des Flugpreises“, sagt Kerstin Hoppe, Rechtsexpertin beim vzbv.

Verbraucherschützer: „Völlig unklar, was mitdarf“

Ryanair informiere während der Buchung und auf der Website nicht einheitlich über die neuen Gepäckregelungen. So heiße es an einer Stelle „ein kleines Gepäckstück“, an anderer „ein kleines Gepäckstück 40cmx20cmx25cm“ sowie wiederum an anderer „eine kleine Tasche, die unter den Sitz vor Ihnen passt.“

„Es ist somit völlig unklar, was für ein Gepäckstück kostenlos an Bord mitgenommen werden kann. Auch zum Gewicht des zulässigen Gepäckstücks fehlt jegliche Aussage“, heißt es weiter.

vzbv: Bundesregierung muss handeln

Der vzbv sieht aber auch die Politik in der Pflicht. Die Bundesregierung solle „zügig prüfen, welches Gepäck als wesentlicher Bestandteil einer Flugreise ohne zusätzliche Kosten befördert werden muss und die verbraucherfeindliche Regelung bei Ryanair unterbinden“, so Marion Jungbluth, Leiterin Team Mobilität und Reisen beim vzbv.

Unsere Redaktion hat sowohl Ryanair als auch das zuständige Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz um Stellungnahmen gebeten. Diese stehen noch aus.

Ryanair ruderte nach Kritik zurück – ein bisschen

Wegen der verschärften Handgepäckregeln war Ryanair zuletzt in die Kritik geraten. Ende August hatte die Airline angekündigt, dass nur noch „Priority“-Kunden ein zweites Gepäckstück kostenlos mitnehmen dürften.

Die Regel sollte für alle vom 1. September an gebuchten Flüge gelten, egal, wann die Tickets gekauft wurden. Nach Kritik von Verbraucherschützern rückte Ryanair von der rückwirkenden Geltung der neuen Gepäckregeln teilweise wieder ab.

Neben Ryanair machen auch andere Airlines immer häufiger Kasse mit Zusatzleistungen – nicht nur beim Gepäck. (cho)

